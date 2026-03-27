Türkiye gündemi, son günlerde Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla birlikte yeni bir tartışma başlığına odaklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda iddiayı içeren süreçte, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon dikkat çekti. Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi kimdir? Uşak Belediyesi çalışanı S.A. kimdir? Detaylar...

UŞAK BELEDİYESİ ÇALIŞANI S.A KİMDİR?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in paylaştığı iddialara göre; Başkan Özkan Yalım’ın Ankara’daki gözaltı sırasında yanında bulunduğu belirtilen ve 21 yaşında Uşak Belediyesi çalışanı S.A. olduğu tespit edilen kadın, kamuoyunda “sevgilisi” iddiasıyla gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili resmi makamlar tarafından bu ilişkinin niteliğine dair kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

İddialar tamamen soruşturma kapsamına dair olup, herhangi bir nihai yargı veya kesin hüküm içermez. Soruşturma belgeleri çerçevesinde bu tür bağlantıların yer aldığı belirtilmektedir.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Savcılık, Uşak Belediyesi’ne ilişkin yürütülen soruşturmada başta “Rüşvet”, “İrtikap” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamaları olmak üzere birçok iddianın araştırıldığını duyurdu. Bu kapsamda Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Başkan Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın yönü itibarıyla, çeşitli belediye ihaleleri ve uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları ile bağlantılı olarak teknik ve finansal veriler toplanmaya başlandı.

Bu bölümdeki bilgiler, soruşturma kapsamında resmi makamların yürüttüğü iddiaları yansıtmaktadır ve henüz hukuki bir sonuca ulaşmamıştır.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Uşak Belediye Başkanı’nın Ankara’da bir otel odasında gözaltına alındığı anlara ait görüntüler yer aldı. Bu görüntüler soruşturmanın seyrini kamuoyu nezdinde yakından takip edilen bir süreç haline getirdi.

İddialara göre, Özkan Yalım’ın Crowne Plaza Otel’in 902 numaralı odasında bulunduğu ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki belediye çalışanı S.A. isimli bir kadının olduğu tespit edilmiştir.

Bu görsel içeriklerle ilgili resmi makamlar tarafından yürütülen işlemler devam etmekte olup, görüntüler iddiaların araştırılmasına konu olmuştur.

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Savcılık incelemelerinde iddia edilen başlıklardan biri, Uşak Belediyesi tarafından çeşitli şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yöntemiyle rüşvet sağlandığının ileri sürülmesidir. Buna göre, fark ücretlerin rüşvet olarak alındığı, ihale süreçlerinde belediye yönetimi tarafından baskı oluşturulduğu ve yeni kurulacak işletmelerde aile üyelerine ortaklık payı verilmesi yönünde taleplerin olduğu iddia edildi.

Bu iddialar soruşturma kapsamına alınmış olup henüz yargı sürecinin tamamlanmadığı bilinmektedir.

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLANDILAR

Soruşturma kapsamında savcılık değerlendirmelerinde, belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplara para topladığı iddiaları da yer aldı. İddialara göre; bu paralar belediye başkanının makamına bağış adı altında nakit şekilde getirildiği, makbuz düzenlenmeden özel kalem müdürüne teslim edildiği ve zimmete geçirildiği öne sürüldü.

Ayrıca, belediye başkanı ve yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarında harcama yaptıkları, bu harcamaların temsil ve ağırlama gideri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesine yansıtıldığı iddiası da savcılık soruşturmasında yer aldı.

MALLARINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ, SEVGİLİSİNE KADRO VERDİ

Savcılık iddialarına göre 2025 yılı içinde Başkan Özkan Yalım’ın üzerine kayıtlı malların tümünü şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği ileri sürüldü. Bunun soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerde yer aldığı belirtildi.

Aynı iddialarda Yalım’ın 2024 yılında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen A.A. isimli kadını yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı, ancak bu kişinin fiilen herhangi bir görev yapmadığı tespit edildiği iddia edildi.

Bu alanda yer alan iddialar soruşturma raporlarına dayandırılmaktadır ve netleşmiş hukuki bir hüküm içermez.

10 ARACI ALAMAYINCA AVM’Yİ MÜHÜRLEDİ

Savcılık tarafından yürütülen iddialarda yer alan başka bir konu; Uşak Belediye Başkanı’nın 10 adet araç talep ettiği, ancak iş insanı E.A. tarafından bu sayının karşılanmadığı belirtilmesidir. İddialara göre, aynı hafta E.A.’nın sahibi olduğu AVM mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendi ve 65 milyon TL para cezası kesildi.

Bu süreçteki uygulamaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtilmiştir.

HTS KAYITLARI MEVCUT

Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar çerçevesinde HTS (iletişim trafiği) kayıtlarının incelendiğini açıkladı. İlgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ortak baz kayıtlarının bulunduğu belirtilirken, bu kayıtların soruşturma dosyasına dahil edildiği ifade edildi.

Ayrıca MASAK raporlarında, şüphelilerin hesaplarında kaynakları belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri, nakit para yatırma/çekme işlemleri ve yurtdışı şirketlerden gelen yüksek tutarlı swift transferler bulunduğu öne sürüldü.

Savcılık, finansal işlemlerin hacim ve sıklığının mali ve mesleki profillerle uyumsuz olduğunu değerlendirirken, tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerin bu iddialarla örtüştüğünü bildirdi.