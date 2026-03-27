Türkiye’de yerel yönetimlere yönelik operasyonların gündemde olduğu bir dönemde, Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunun dikkatini çekti. Uşak merkezli gelişmeler ve İstanbul bağlantılı operasyon kapsamında yaşananlar, hem siyasi hem de hukuki boyutlarıyla yakından takip ediliyor. Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir, hangi partiden? Özkan Yalım neden gözaltına alındı? İşte Özkan Yalım’ın hayatı, siyasi geçmişi ve hakkında yürütülen süreçle ilgili tüm detaylar:

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü’nde dünyaya gelen Özkan Yalım, eğitimci bir ailenin çocuğudur. Babasının adı Dursun, annesinin adı Birgül’dür. İlk ve orta öğrenimini Uşak’ta tamamlayan Yalım, 1985 yılında Eşme Lisesi’nden mezun olmuştur.

Eğitim hayatının ardından iş dünyasına adım atan Yalım, Türkiye’de yaklaşık 5 yıl boyunca ticaretle uğraşmıştır. 1990 yılında Belçika’ya giderek uluslararası iş deneyimi kazanan Yalım, 1993 yılından itibaren uluslararası nakliyat ve lojistik alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Türkiye’de özellikle nakliye ve akaryakıt sektörlerinde aktif olarak iş hayatını sürdüren Yalım, bu alanlarda önemli bir deneyim edinmiştir. Aynı zamanda iyi derecede Fransızca ve Bulgarca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÖZKAN YALIM HANGİ PARTİDEN?

Özkan Yalım, siyasi kariyerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev almış bir isimdir. 25. ve 26. dönemlerde Uşak Milletvekilliği yapmış, ardından 27. dönemde de yeniden milletvekili seçilmiştir.

Parlamentodaki görevleri kapsamında AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye–AB Karma Parlamento Eş Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Bu görevler, Yalım’ın özellikle uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği süreçlerinde aktif rol aldığını göstermektedir.

ÖZKAN YALIM KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Özkan Yalım, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ÖZKAN YALIM NERELİ?

Özkan Yalım, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü doğumludur. Doğup büyüdüğü bölgeyle bağını sürdüren Yalım, siyasi kariyerinde de Uşak’ı temsil etmiştir.

ÖZKAN YALIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye güne iki ayrı belediyeye yönelik operasyonlarla başladı. Marmaris’te 13 kişinin gözaltına alındığı süreçte, Uşak’ta da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, “kişi ve firmalardan rüşvet alındığı iddiası” üzerine başlatıldığı belirtildi.

GECE EĞLENİP BELEDİYE FATURA ETMİŞLER

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."