Üniversitelerde ara tatil var mı?

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Üniversitelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatili uygulanmıyor. Üniversiteler kendi akademik takvimlerine göre eğitim veriyor ve büyük çoğunluğunda Kasım ayında ara tatil bulunmuyor.

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Üniversitelerde ara tatil yok. MEB'in açıkladığı 16-20 Kasım ara tatili yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor. Üniversiteler MEB'e değil Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı ve her üniversite akademik takvimini kendi senatosunda belirliyor. Bu nedenle üniversitelerde dersler 16 Kasım haftasında da normal şekilde devam edecek.

ÜNİVERSİTELERDE KASIM ARA TATİLİ NEDEN YOK?

Üniversitelerde güz dönemi genellikle 14 haftalık ders süresi üzerine planlanıyor. Dönem içinde ayrı bir ara tatil verilmiyor. Bu dönemde birçok üniversitede ara sınav, yani vize haftası yapılıyor. Bazı üniversiteler ise sınav haftasında dersleri askıya alabiliyor. Öğrencilerin, kendi üniversitelerinin akademik takvimini kontrol etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL NE ZAMAN?

Üniversitelerde ilk uzun tatil, güz dönemi final sınavlarının ardından başlayan yarıyıl tatili oluyor. Yarıyıl tatili genellikle Ocak sonu ile Şubat ayının ilk yarısını kapsıyor. Tatilin kesin tarihleri her üniversitenin akademik takvimine göre değişiyor.

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil olduğu için üniversitelerde de ders yapılmıyor. 2027 yılının ilk günü Cuma gününe denk geldiği için üniversite öğrencileri hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil yapacak.

MEB ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte tatil 14 Kasım Cumartesi başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü derslerine dönecek.