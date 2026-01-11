Haberler

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Ocak Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. YÖK'ten kar tatili duyurusu bekleniyor. İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerin durumu araştırılıyor. Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı?

12 Ocak Pazartesi günü için üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. YÖK tarafından bir kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı?

12 OCAK PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerin aldığı kararlara çevrildi. Özellikle İstanbul ve Ankara'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

İSTANBUL'DA TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak. Karar, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsıyor.

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

TATİL KAPSAMINA ALINAN KURUMLAR
Alınan karar doğrultusunda;

• Resmî ve özel okullar

• Halk eğitim merkezleri

• Olgunlaşma enstitüleri

• Özel öğretim kursları

• Motorlu taşıt sürücü kursları

• Muhtelif kurslar

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

• Resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları

• Özel okullardaki takviye kursları

12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın yalnızca taşımalı eğitim için geçerli olduğu, il genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin ise devam edeceği belirtildi.

Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

ÜNİVERSİTELER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Üniversitelerle ilgili olarak valilikler tarafından genel bir tatil kararı açıklanmadı. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği, her üniversitenin kendi yönetimi tarafından alınacak kararlarla netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE YAPMALI?

Üniversite öğrencilerinin, eğitimle ilgili güncel duyurular için üniversitelerinin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu