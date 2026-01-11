Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul, Ankara üniversiteler tatil mi?

12 Ocak Pazartesi günü için üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. YÖK tarafından bir kar tatili duyurusu yapıldı mı? İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler tatil mi, 12 Ocak Pazartesi YÖK kar tatili duyurusu yapıldı mı?

12 OCAK PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerin aldığı kararlara çevrildi. Özellikle İstanbul ve Ankara'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

İSTANBUL'DA TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak. Karar, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsıyor.

TATİL KAPSAMINA ALINAN KURUMLAR

Alınan karar doğrultusunda;

• Resmî ve özel okullar

• Halk eğitim merkezleri

• Olgunlaşma enstitüleri

• Özel öğretim kursları

• Motorlu taşıt sürücü kursları

• Muhtelif kurslar

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

• Resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları

• Özel okullardaki takviye kursları

12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

ANKARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu kararın yalnızca taşımalı eğitim için geçerli olduğu, il genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin ise devam edeceği belirtildi.

ÜNİVERSİTELER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Üniversitelerle ilgili olarak valilikler tarafından genel bir tatil kararı açıklanmadı. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği, her üniversitenin kendi yönetimi tarafından alınacak kararlarla netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE YAPMALI?

Üniversite öğrencilerinin, eğitimle ilgili güncel duyurular için üniversitelerinin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor.