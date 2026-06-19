Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, yarın mı? 2026 Üniversite sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? TYT, AYT, YDT saatleri ve süreleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20- 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl toplam 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav, üç ayrı oturum halinde uygulanacak. Peki, Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta 2026? Üniversite sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi ( Ydt ) ise 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Ösym verilerine göre;

TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 aday,

AYT’ye 1 milyon 627 bin 960 aday,

YDT’ye ise toplam 203 bin 639 aday katılacak.

Ydt oturumunda aday dağılımı şu şekilde açıklandı:

İngilizce: 195 bin 51 aday

Arapça: 4 bin 178 aday

Almanca: 2 bin 550 aday

Rusça: 941 aday

Fransızca: 919 aday

İki gün sürecek sınav maratonu, pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun tamamlanmasıyla sona erecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI SAAT KAÇTA, BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

2026 YKS oturumlarının başlangıç saatleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Adayların sınav binalarına girişlerinde belirlenen kurallara dikkat etmeleri gerekiyor.

Sınav binalarının kapıları;

Sabah gerçekleştirilecek TYT ve AYT oturumları için saat 10.00’da,

Öğleden sonra uygulanacak YDT oturumu için saat 15.30’da kapatılacak.

TYT OTURUMU

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

Bu oturum, YKS maratonunun ilk aşamasını oluşturacak ve tüm adayların katılımıyla gerçekleştirilecek.

AYT OTURUMU

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

AYT oturumu, lisans programlarını tercih edecek adaylar açısından belirleyici sınav aşamalarından biri olarak uygulanacak.

YDT OTURUMU

Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran Pazar günü saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adaylar, ilgili dil alanlarında sınava katılacak.

2026 YKS’DE DİKKAT ÇEKEN ADAY İSTATİSTİKLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı verilere göre bu yıl 921 bin 248 aday YKS’ye ilk kez başvurdu.

Başvuru sayılarına göre adayların sınava giriş deneyimleri şu şekilde sıralandı:

921 bin 248 aday ilk kez,

665 bin 113 aday ikinci kez,

447 bin 67 aday üçüncü kez,

198 bin 904 aday dördüncü kez,

193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava başvurdu.

Bu veriler, YKS’ye her yıl farklı eğitim ve hazırlık süreçlerinden gelen geniş bir aday kitlesinin katıldığını ortaya koyuyor.

ADAYLARIN OKUL TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2026 YKS başvurularında adayların mezun oldukları okul türlerine ilişkin veriler de açıklandı.

Buna göre sınava başvuran adayların;

978 bin 408’i Anadolu lisesi,

514 bin 809’u meslek lisesi,

294 bin 52’si açık öğretim lisesi,

186 bin 800’ü imam hatip lisesi,

104 bin 273’ü fen lisesi mezunlarından oluştu.

Ayrıca 347 bin 286 adayın da diğer lise türlerinden sınava başvurduğu bildirildi.