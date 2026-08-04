Union SG Bodo Glimt maçı hangi kanalda, Union SG Bodo Glimt nereden CANLI izlenir?

Avrupa kupalarında oynanacak Union SG - Bodo Glimt karşılaşması öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle Union SG - Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenir? soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için yayıncı kuruluş, maç saati ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

UNION SAINT-GILLOISE - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? sorularının yanıtını araştırıyor.

UNION SAINT-GILLOISE - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile Bodo/Glimt, 4 Ağustos 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Maç Bilgileri:

• Maç: Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

• Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu (İlk Maç)

• Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.00 (TSİ)

UNION SAINT-GILLOISE - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platform üzerinden resmi olarak canlı yayınlanmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union Saint-Gilloise:

Chambaere, Mac Allister, Sylla, Sykes, Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru, Smith, Fuseini, David.

Bodo/Glimt:

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Auklend, Fet, Hauge, Blomberg, Brynhildsen.

İLK MAÇTA AVANTAJ PEŞİNDELER

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle mücadele eden iki ekip için ilk karşılaşma büyük önem taşıyor. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara imza atan Union Saint-Gilloise, taraftarı önünde kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise deplasmandan çıkaracağı olumlu bir sonuçla ikinci maç öncesinde tur şansını güçlendirmek istiyor.

RÖVANŞ ÖNCESİ KRİTİK 90 DAKİKA

İki takım arasındaki ilk mücadelede alınacak sonuç, rövanş karşılaşmasının kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Bu nedenle hem Union Saint-Gilloise hem de Bodo/Glimt, ilk maçta hata yapmadan avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu önemli eşleşmesini yakından takip edecek.