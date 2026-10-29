Umut Meraş kimdir? Amedspor'un sol beki kadro dışı mı bırakıldı?

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Amedspor'da 29 Ekim akşamı bir kadro tartışması başladı, ama tartışmanın öznesi olan futbolcu durumu sosyal medyadan öğrendi. Bir sayfanın paylaşımında, Diyarbakır ekibinin sol beki Umut Meraş'ın Cumhuriyet Bayramı'nı Instagram hesabından kutladığı için kadro dışı bırakıldığı yazıldı.

Meraş, paylaşımın altına gülen bir emojiyle "Benim niye haberim yok" diye yazdı. Bu tek satır, tartışmayı büyük ölçüde kapattı.

UMUT MERAŞ KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Umut Meraş'ın kadro dışı bırakıldığını gösteren doğrulanmış bir bilgi yok. Oyuncu, 29 Ekim 2026'da yayılan paylaşıma kendisi cevap verdi ve böyle bir karardan haberi olmadığını söyledi. Paylaşımdaki bilgi, herhangi bir resmi açıklamaya dayanmıyordu.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, sol bekte oynayan milli futbolcu. Futbola İstanbul'da Sarıyer ve Yeşilköy altyapılarında başladı, profesyonel kariyerini Boluspor'da kurdu. Fransa'da iki sezon oynadıktan sonra Beşiktaş'la Süper Lig'e geri geldi.

Türkiye A Milli Takımı'nda 15 maça çıktı. EURO 2020 için açıklanan milli takım kadrosunda da adı vardı.

UMUT MERAŞ KAÇ YAŞINDA?

Umut Meraş 30 yaşında. 20 Aralık 1995'te doğdu, yani 31. yaşına iki ay kala Amedspor'da oynuyor.

UMUT MERAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut Meraş'ın profesyonel kariyeri Boluspor'da başladı. 2014-2018 arasında Boluspor için 79 maça çıktı, Ağustos 2018'de Bursaspor'a transfer oldu. Bir sezon sonra Fransa 2. Ligi ekibi Le Havre ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Ağustos 2021'de Beşiktaş'a geldi ve siyah-beyazlı formayı üç sezon giydi. Temmuz 2024'te Süper Lig'e yeni çıkan Eyüpspor'la iki yıllık sözleşme yaptı. Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor da Temmuz 2026'da oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

UMUT MERAŞ NEDEN AMEDSPOR'A GİTTİ?

Umut Meraş, Amedspor'u seçmesinde kulübün kendisine duyduğu güvenin ve aidiyet hissinin belirleyici olduğunu söyledi. Şehrin kültürünü ve taraftarın büyüklüğünü de sebepler arasında saydı. Ağrılı olan eşinin bölgenin kültürünü ona sık sık anlattığını, bunun da kararında payı olduğunu anlattı. Transfer görüşmeleri yaklaşık bir ay sürdü.