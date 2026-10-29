Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Umut Meraş kadro dışı mı kaldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umut Meraş kadro dışı mı kaldı?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor’un deneyimli sol beki Umut Meraş, sosyal medyada yayılan bir iddiayla gündeme geldi. Futbolcunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Instagram hesabından kutlaması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürülünce “Umut Meraş kadro dışı mı bırakıldı?” sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

Umut Meraş, kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Deneyimli futbolcu, iddiayı içeren paylaşımı alıntılayarak “Benim niye haberim yok” ifadelerini kullandı ve iddiaları yalanladı. Amedspor cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte konuya dair bilinenler.

UMUT MERAŞ KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Umut Meraş’ın kadro dışı bırakıldığına dair kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Futbolcunun kendisi de iddiaları alıntılayarak verdiği yanıtla bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını ima etti.

İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medya platformu X’te bir hesap tarafından ortaya atılan iddiada, Umut Meraş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Instagram hesabından kutlaması nedeniyle Amedspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

UMUT MERAŞ’TAN YANIT

Deneyimli futbolcu, iddiaların ardından söz konusu paylaşımı alıntılayarak “Benim niye haberim yok” ifadeleriyle tepki gösterdi. Meraş’ın bu paylaşımı, kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri yalanlaması olarak değerlendirildi.

AMEDSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Amedspor yönetimi, Umut Meraş’a ilişkin iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kulüpten açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, sol bek pozisyonunda görev yapan deneyimli bir futbolcu. Kariyeri boyunca Süper Lig’de farklı kulüplerde forma giyen ve yurt dışında da oynayan Meraş, Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giydi. Deneyimli oyuncu, bu sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor’da mücadele ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

Hükümetin uyarısı market raflarını boşalttı
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Türk dünyası Ankara’da buluştu: Kardeşlik fidanları dikildi
Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı

Ünlü ismin değişimi şaşırttı! Adeta eridi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?

29 Ekim'de yapılanlar şehit babasını çıldırttı! Meydanı inleten sözler
Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

Mahmud Abbas, İsrail mesajını Güney Kıbrıs'tan verdi
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı

Tahliye edilen Dedetaş'tan ilk fotoğraf!
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!
Trabzon’da 1 ton 680 kiloluk kuymak şovu! 10 bin kişiye ikram edildi

Tam 1 ton 680 kilo: Yiyen lezzetine doyamadı

Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sözler: Herkes anlayacaktır