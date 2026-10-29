Umut Meraş kadro dışı mı kaldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Umut Meraş, kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Deneyimli futbolcu, iddiayı içeren paylaşımı alıntılayarak “Benim niye haberim yok” ifadelerini kullandı ve iddiaları yalanladı. Amedspor cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte konuya dair bilinenler.

UMUT MERAŞ KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Umut Meraş’ın kadro dışı bırakıldığına dair kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Futbolcunun kendisi de iddiaları alıntılayarak verdiği yanıtla bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını ima etti.

İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medya platformu X’te bir hesap tarafından ortaya atılan iddiada, Umut Meraş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Instagram hesabından kutlaması nedeniyle Amedspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

UMUT MERAŞ’TAN YANIT

Deneyimli futbolcu, iddiaların ardından söz konusu paylaşımı alıntılayarak “Benim niye haberim yok” ifadeleriyle tepki gösterdi. Meraş’ın bu paylaşımı, kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri yalanlaması olarak değerlendirildi.

AMEDSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Amedspor yönetimi, Umut Meraş’a ilişkin iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kulüpten açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, sol bek pozisyonunda görev yapan deneyimli bir futbolcu. Kariyeri boyunca Süper Lig’de farklı kulüplerde forma giyen ve yurt dışında da oynayan Meraş, Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giydi. Deneyimli oyuncu, bu sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor’da mücadele ediyor.