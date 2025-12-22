Haberler

Umut Evirgen neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından kamuoyunda yeni bir gelişme daha konuşulmaya başlandı. Oyuncu Alina Boz'un eşi ve aynı zamanda işletmeci kimliğiyle tanınan Umut Evirgen'in gözaltına alındığı bilgisi gündeme geldi. Peki, Umut Evirgen hangi gerekçeyle gözaltına alındı?

Magazin ve iş dünyasında adı sıkça anılan, pek çok ünlü ismin tercih ettiği mekânların sahibi olan Umut Evirgen hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gelişmenin perde arkasında ne olduğu ve Evirgen'in neden gözaltına alındığı merak konusu oldu.

UMUT EVİRGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında işletmeci Umut Evirgen de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Ancak Evirgen'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin yetkili merciler tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Umut Evirgen, magazin dünyasında özellikle ünlü isimlerle olan yakın dostluklarıyla tanınıyor. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile arkadaşlığıyla bilinen Evirgen, iş dünyasında da aktif bir isim. Emirgan'daki popüler eğlence mekânı La Boom'un sahibi olan Evirgen, aynı zamanda Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan gibi işletmelerin de kurucusu.

FOTOĞRAFÇI OLAYI VE YARGI SÜRECİ

Umut Evirgen, geçmişte sevgilisi Tuba Büyüküstün ile birlikteyken kendilerini görüntüleyen bir foto muhabirinin fotoğraf makinesinin, iddiaya göre korumalar aracılığıyla silah zoruyla aldırılmasıyla gündeme gelmişti.

Osman DEMİR
