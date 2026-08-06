Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle adından söz ettiren, daha sonra Yeraltı dizisinde Melek rolüyle izleyici karşısına çıkan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündemde yer aldı. Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi'nin, kızının rol arkadaşı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kim, ne açıklama yaptı? Detaylar...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN BABASI KİM?

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, uzun yıllardır televizyon ve dizi sektöründe catering ile cast alanlarında görev yaptığını belirtiyor. Kamuoyunun gündemine ise kızı Ülkü Hilal Çiftçi hakkında yaptığı suç duyurusu ve savcılığa verdiği ifadelerle geldi.

Ünal Çiftçi, savcılık başvurusunda 17 yaşındaki kızının oyunculuk yaptığı sette kendisinden yaşça büyük rol arkadaşıyla ilişki yaşadığı iddiasını, kızının WhatsApp mesajlaşmalarını gördükten sonra öğrendiğini öne sürdü.

Savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum."

Ünal Çiftçi, başvurusunda yalnızca oyuncu hakkında değil, kızının bağlı bulunduğu menajerlik şirketiyle ilgili de çeşitli iddialarda bulundu. Açıklamasında, oyunculuk faaliyetleri sırasında veli onayının alınmadığını ileri sürerek bu konuda da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Baba Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede şu sözleri de kullandı:

"Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızam alınmadı."

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ünal Çiftçi ile anne Kader Çiftçi'nin ayrılık sürecinde olduğu, genç oyuncunun velayet ve yaşam düzenine ilişkin sürecin ise devam ettiği belirtiliyor. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir karar ise bulunmuyor.