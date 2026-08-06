Haberler

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kim, ne açıklama yaptı?

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kim, ne açıklama yaptı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde yaşanan gelişmeler magazin ve televizyon dünyasının gündemine oturdu. Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusu ve savcılığa verdiği açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kim, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası ne açıklama yaptı? İşte merak edilenler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle adından söz ettiren, daha sonra Yeraltı dizisinde Melek rolüyle izleyici karşısına çıkan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündemde yer aldı. Genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi'nin, kızının rol arkadaşı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki,  Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası kim, ne açıklama yaptı? Detaylar...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN BABASI KİM?

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, uzun yıllardır televizyon ve dizi sektöründe catering ile cast alanlarında görev yaptığını belirtiyor. Kamuoyunun gündemine ise kızı Ülkü Hilal Çiftçi hakkında yaptığı suç duyurusu ve savcılığa verdiği ifadelerle geldi.

Ünal Çiftçi, savcılık başvurusunda 17 yaşındaki kızının oyunculuk yaptığı sette kendisinden yaşça büyük rol arkadaşıyla ilişki yaşadığı iddiasını, kızının WhatsApp mesajlaşmalarını gördükten sonra öğrendiğini öne sürdü.

Savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum."

Ünal Çiftçi, başvurusunda yalnızca oyuncu hakkında değil, kızının bağlı bulunduğu menajerlik şirketiyle ilgili de çeşitli iddialarda bulundu. Açıklamasında, oyunculuk faaliyetleri sırasında veli onayının alınmadığını ileri sürerek bu konuda da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Baba Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede şu sözleri de kullandı:

"Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızam alınmadı."

Öte yandan edinilen bilgilere göre Ünal Çiftçi ile anne Kader Çiftçi'nin ayrılık sürecinde olduğu, genç oyuncunun velayet ve yaşam düzenine ilişkin sürecin ise devam ettiği belirtiliyor. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir karar ise bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

Okul bahçesinde skandal! Önce kesti, sonra derisini yüzdü
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar