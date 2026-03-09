Ülkü Aker kimdir, neden öldü? Ülkü Aker kaç yaşındaydı, nereli?

Türk pop müziğinin aranjman dönemine damga vuran söz yazarlarından biri olan Ülkü Aker, yazdığı yüzlerce eserle müzik tarihinde önemli bir yer edindi. 1970'li ve 1980'li yıllarda yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle geniş kitleler tarafından tanınan Aker, birçok ünlü sanatçının repertuvarına unutulmaz eserler kazandırdı.Peki, Ülkü Aker kimdir? Ülkü Aker neden öldü? Detaylar haberimizde.

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

Ülkü Aker, Türk pop müziği ve Türk halk müziğine kazandırdığı eserlerle tanınan önemli bir şarkı sözü yazarıdır. Özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle aranjman döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

Türk müzik tarihinde aranjman söz yazarlığı alanında önemli bir yere sahip olan Aker, kariyeri boyunca birçok başarılı sanatçıyla çalışmıştır. Yazdığı şarkılar uzun yıllar boyunca popülerliğini korumuş ve farklı sanatçılar tarafından yorumlanmıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda Türk müziğinde oldukça yaygın olan aranjman akımında aktif rol alan Ülkü Aker; Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı olarak bilinen Fikret Şeneş'in ardından bu alanda öne çıkan isimlerden biri olmuştur.

Aker yalnızca aranjman şarkılara değil;

Türk pop müziği

Türk halk müziği

alaturka

arabesk

türlerinde de sözler yazmıştır.

Kariyeri boyunca Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü sanatçı için şarkı sözleri kaleme almıştır.

2011 yılında ise kariyerinin önemli bir özeti niteliğinde olan "35 Yılın Şarkıları" adlı anı albümü yayımlanmıştır. Bu albümde Aker'in sözlerini yazdığı eserler farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlanmıştır.

ÜLKÜ AKER NERELİ?

Ülkü Aker, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğan Aker, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmiştir.

Sanat hayatı boyunca müzik dünyasıyla güçlü bağlar kuran Aker, ilerleyen yıllarda yaşamının büyük bölümünü Bodrum'da sürdürmüştür. Özellikle hayatının son dönemlerinde Bodrum'da sakin bir yaşam tercih etmiştir.

Özel hayatına dair bilinen önemli bilgilerden biri de evliliğidir. Daha önce hiç evlenmeyen Ülkü Aker, Bodrum'da tanıştığı ve minibüs durağında çaycılık yapan Nazmi Kafadar ile 21 Temmuz 2010 tarihinde evlenmiştir.

ÜLKÜ AKER KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk pop müziğinin önemli söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ÜLKÜ AKER NEDEN ÖLDÜ?

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker'in vefat haberi sanat dünyasında ve müzikseverler arasında büyük üzüntü yaratmıştır.

Ancak Ülkü Aker'in ölüm nedenine ilişkin kamuoyuna yansıyan kesinleşmiş ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Usta söz yazarı için cenaze töreninin öğle namazına müteakip Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde düzenleneceği ve ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedileceği belirtilmiştir. Vefat haberi, sanat camiasında derin bir hüzün yaratmış ve birçok sanatçı tarafından saygı ve taziye mesajları paylaşılmıştır.

ÜLKÜ AKER'İN ŞARKILARI

Ülkü Aker, Türk müziğine kazandırdığı yüzlerce eserle geniş bir repertuvar bırakmıştır. Yazdığı şarkılar farklı dönemlerde birçok sanatçı tarafından yorumlanmış ve dinleyicilerin hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir.

Usta söz yazarının yazdığı ve müzik dünyasında büyük ilgi gören bazı şarkılar şunlardır:

Popüler eserlerinden bazıları

Sana Ne Kime Ne

Yok Yok Yalan Deme

Tek Başına

Boşvere Boşvere

O Günler

Gönlüm Seninle

Hey Gidi Günler

Bazen

O Karanlık Geceler

Sarıl Bana

Halikarnas

Yanımda Olsa

Son Verdim Kalbimin İşine

Kim Arar Seni

Mavi Boncuk

Bu eserler Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkıları arasında yer almış ve yıllar boyunca farklı sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam etmiştir.