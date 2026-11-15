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Ülker çikolatalı gofret kaç gram? Dev Ülker çikolatalı gofret kaç kilo, kaç Ülker çikolatalı gofret eder?

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Ülker çikolatalı gofret kaç gram? Dev Ülker çikolatalı gofret kaç kilo, kaç Ülker çikolatalı gofret eder?
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Sosyal medyada verilen bir milyon beğeni sözünün ardından üretilen kilogramlık dev Ülker Çikolatalı Gofret, satışa sunulmasıyla gündem oldu. Ürünün ağırlığını görenler, standart Ülker Çikolatalı Gofret'in kaç gram olduğunu ve dev gofretin kaç normal pakete denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Ülker çikolatalı gofret kaç gram? Dev Ülker çikolatalı gofret kaç kilo, kaç Ülker çikolatalı gofret eder? Detaylar haberimizde.

Ülker'in sosyal medyada gündem olan dev Çikolatalı Gofret'i, alışılmış ürün boyutlarının çok üzerinde olmasıyla dikkat çekti. kilogram ağırlığındaki ürünün satışa sunulmasının ardından standart Ülker Çikolatalı Gofret'in kaç gram olduğu ve dev gofretin kaç normal pakete denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Ülker çikolatalı gofret kaç gram? Dev Ülker çikolatalı gofret kaç kilo, kaç Ülker çikolatalı gofret eder? Detaylar...

ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ GRAM?

Ülker Çikolatalı Gofret'in standart tekli paketi 36 gramdır. Marketlerde satılan klasik ürünün ağırlığı, ürün ambalajı ve satış sayfalarında da 36 gram olarak belirtiliyor. 

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ KİLO?

Migros mağazalarında satışa sunulan dev Ülker Çikolatalı Gofret'in ağırlığı 3,6 kilogramdır. Gram cinsinden 3 bin 600 grama karşılık gelen ürün, standart gofretin boyutlarına kıyasla oldukça büyük bir seçenek olarak tüketicilerin karşısına çıktı. Migros'un ürün sayfasında da net miktar 3.600 gram olarak yer alıyor. 

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ TANE NORMAL GOFRET EDER?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret'in kaç normal pakete denk geldiği, standart ürünün gramajı üzerinden hesaplanabiliyor. Normal Ülker Çikolatalı Gofret 36 gram, dev ürün ise 3.600 gram ağırlığında.

3.600 gramlık dev ürün, 36 gramlık standart gofretlere bölündüğünde 100 adet normal Ülker Çikolatalı Gofret'e karşılık geliyor.

Hesaplama şu şekilde:

Standart Ülker Çikolatalı Gofret: 36 gram

Dev Ülker Çikolatalı Gofret: 3.600 gram

Dev ürünün ağırlığı: 3,6 kilogram

Normal gofret karşılığı: 100 adet

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET NEREDE SATILIYOR?

3,6 kilogram ağırlığındaki dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında satışa sunuldu. Ürün, sosyal medyada verilen bir milyon beğeni sözü sonrasında üretildi. Alışılmış gofret ambalajlarından farklı boyutuyla dikkat çeken ürün, market raflarında da ilgi gördü.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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