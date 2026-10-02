Ukrayna Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, Ukrayna Kuzey İrlanda nereden CANLI izlenir?

Avrupa futbolunun yoğun milli maç takviminde Ukrayna ile Kuzey İrlanda da karşı karşıya geliyor. Grup sıralamasında kritik önem taşıyan mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Uluslar Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler ise karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden izlenebileceğini öğrenmek istiyor. Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna ile Kuzey İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre karşılaşma, Türkiye'deki televizyon kanallarından ya da resmi dijital platformlardan canlı olarak yayınlanmayacak.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI TELEVİZYONDA VAR MI?

Mücadelenin Digiturk, D-Smart, Tivibu veya diğer televizyon platformlarında yayınlanacağına dair doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor. Yayın planlamasında son dakika değişikliği yaşanabileceği için maç saatine kadar güncel yayın akışlarının kontrol edilmesi öneriliyor.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı olmadığından canlı izleme seçenekleri oldukça sınırlı kalıyor. Futbolseverlerin internette paylaşılan resmi olmayan "canlı izle" bağlantılarına itibar etmemesi öneriliyor. Bu tür bağlantılar hem kesintili yayına hem de kişisel veriler açısından güvenlik risklerine yol açabiliyor. Maçın gelişmeleri ise spor sitelerinin canlı skor hizmetleri üzerinden dakika dakika takip edilebilir.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna ile Kuzey İrlanda, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde herhangi bir değişiklik olması ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Slovakya'nın Trnava kentindeki Stadion Antona Malatinského'da oynanacak. Ukrayna, ülkesindeki güvenlik koşulları nedeniyle iç saha maçlarını bir süredir farklı ülkelerde oynuyor. Bu karşılaşmada da ev sahipliği Trnava'daki stadyumda yapılacak.

ÇEKİŞMELİ BİR MÜCADELE BEKLENİYOR

Teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla öne çıkan Ukrayna, Kuzey İrlanda karşısında alacağı galibiyetle grupta üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Disiplinli savunması ve mücadeleci yapısıyla bilinen Kuzey İrlanda ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. İki takım arasındaki karşılaşma, Uluslar Ligi'ndeki grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.