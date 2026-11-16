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Uğurcan Çakır Samsunspor maçında yok mu?

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Uğurcan Çakır Samsunspor maçında yok mu?
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Galatasaray'ın milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Samsunspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. A Milli Takım kampında omzundan sakatlanan deneyimli kalecinin durumu, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek. Uğurcan Çakır'ın bu maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.

UĞURCAN ÇAKIR SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK MU?

Uğurcan Çakır'ın Samsunspor maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Galatasaray sağlık ekibi, milli kalecinin maça yetişmesi için çalışma yürütüyor. Son kararı, sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından teknik heyet verecek. Uğurcan'ın antrenman yüküne vereceği tepki de yakından takip edilecek.

UĞURCAN ÇAKIR SAKAT MI?

Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın İzmir'de Belçika ile oynadığı maçta sağ omzundan sakatlandı. Milli kaleci, maçın ardından İzmir'de tetkiklerden geçirildi. Yapılan MR'da omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi. İlk değerlendirmede sakatlığın ciddi görünmediği belirtildi.

UĞURCAN ÇAKIR FRANSA MAÇINDA NEDEN YOKTU?

Uğurcan Çakır, omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kararın tedbir amaçlı alındığını açıkladı.

UĞURCAN OYNAMAZSA GALATASARAY KALESİNDE KİM OLACAK?

Uğurcan Çakır'ın Samsunspor maçına yetişememesi halinde Galatasaray kalesini Jankat'ın koruması bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta kaleyi korudu. Milli kaleci bu maçlarda 22 gol yedi, 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Samsunspor maçı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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