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Uğurcan Çakır neden kırmızı kart gördü?

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Uğurcan Çakır neden kırmızı kart gördü?
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Uğurcan Çakır neden kırmızı kart gördü sorusu, Türkiye ile Fransa arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin ardından futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Maç boyunca sergilediği performansla dikkat çeken milli kalecinin karşılaşmanın son bölümünde oyundan ihraç edilmesi, taraftarlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Peki, Uğurcan Çakır neden kırmızı kart gördü, pozisyonda neler yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar.

A Milli Takım'ın Fransa karşısındaki kritik sınavında yaşanan kırmızı kart kararı, maçın en çok konuşulan anı oldu. Ay-yıldızlıların kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın hakem tarafından oyundan atılması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, milli kalecinin kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonu ve hakemin verdiği kararı araştırmaya başladı. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin ayrıntılar haberimizde.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Uğurcan Çakır neden kırmızı kart gördü sorusu, Türkiye ile Fransa arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin ardından futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla ay-yıldızlıları ayakta tutan milli kaleci, karşılaşmanın 87. dakikasında Fransa'nın savunma arkasına attığı topa müdahale etmek için ceza sahasının dışına çıktı. VAR incelemesine giden hakem Felix Zwayer, Uğurcan'ın topa ceza sahası dışında elle dokunduğuna karar vererek direkt kırmızı kart gösterdi ve A Milli Takım son dakikalara 10 kişi girmek zorunda kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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