Uğurcan Çakır gözüne ne oldu, Uğurcan Çakır gözü neden bandajlı, Uğurcan Çakır sakat mı?

Uğurcan Çakır’ın gözüne ne olduğu, neden bandajlı olduğu ve sakatlık durumunun bulunup bulunmadığı futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar merak edilirken, gözündeki bandajın neden takıldığı sorgulanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR GÖZÜ NEDEN BANDAJLI

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır hakkında gündeme gelen gözündeki bandaj görüntüsü futbolseverlerin dikkatini çekti. Milli kalecinin sağlık durumu merak edilirken, Uğurcan Çakır'ın gözünde herhangi bir problem bulunmadığı öğrenildi.

Uğurcan Çakır'ın gözünün bandajlı olmasının herhangi bir sakatlık ya da sağlık problemiyle ilgisi bulunmuyor. Başarılı kaleci, idmanda gerçekleştirilen çalışma gereği tek gözünü kapattı. Bu nedenle ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada ve futbolseverler arasında Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı yönünde merak oluşturdu.

UĞURCAN ÇAKIR SAKAT MI?

Uğurcan Çakır'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Gözündeki bandajın idmandaki özel çalışma kapsamında kullanıldığı ve kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın gözündeki bandajın bir sakatlık nedeniyle takılmadığı ifade edildi.