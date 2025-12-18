Uğurcan Çakır Başakşehir maçında neden yok? Uğurcan Çakır sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, ZTK kapsamında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler yayın bilgilerine odaklanırken, karşılaşmanın yayın saati ve hangi platformdan izlenebileceği sıkça sorgulanıyor. Bunun yanı sıra Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda bulunmaması dikkat çekti. Milli kalecinin karşılaşmada forma giymemesinin sebebi sakatlık, ceza ya da teknik tercih mi soruları futbol kamuoyunda yanıt arıyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki kupa maçı, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Monaco karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine başlanan Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş sürecinin planlanandan daha uzun süreceği ifade ediliyor. Sol üst adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli kalecinin tedavisi kontrollü şekilde devam ediyor. Bu nedenle Antalya maçında kaleyi Günay'a bırakan Çakır'ın bir süre daha forma giymemesi bekleniyor.

KASIMPAŞA VE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA FORMA GİYMESİ ZOR

Uğurcan Çakır'ın hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir mücadelesinde hem de ligde oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda yer almasının düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

HEDEF SÜPER KUPA MAÇI

Galatasaray cephesinde öncelikli hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına hazır hale getirmek olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi, oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip etmeyi sürdürüyor.