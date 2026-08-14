Uğur Uçar kimdir, Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar Galatasaray'da oynadı mı?

Çorum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesinde Uğur Uçar’ın futbolculuk kariyeri de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen isimler arasında yer alan Uğur Uçar’ın Galatasaray formasını giyip giymediği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar kimdir, Galatasaray’da oynadı mı? İşte Uğur Uçar’ın kariyerine ilişkin merak edilenler...

UĞUR UÇAR KİMDİR? ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kariyeri ve Galatasaray geçmişiyle futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. 5 Nisan 1987 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Uğur Uçar, futbolculuk döneminde sağ bek olarak görev yaptı ve teknik direktörlük kariyerine geçmeden önce önemli takımlarda forma giydi.

Özellikle Çorum FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma öncesinde “Uğur Uçar kimdir, Galatasaray’da oynadı mı?” soruları gündeme geldi. Galatasaray altyapısından yetişen Uçar, sarı-kırmızılı takımda profesyonel olarak forma giydi. Peki, Uğur Uçar’ın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde hangi takımlar bulunuyor? İşte merak edilen detaylar...

UĞUR UÇAR KİMDİR?

Uğur Uçar, 5 Nisan 1987’de İstanbul’un Bakırköy ilçesinde doğdu. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Uçar, sağ bek mevkisinde görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da Uçar’ın Galatasaray’da genç yaş kategorilerinden itibaren lisans geçmişinin bulunduğu görülüyor.

UĞUR UÇAR GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Evet, Uğur Uçar Galatasaray formasını giydi. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, 2004 yılında sarı-kırmızılı takımın A takımında forma giymeye başladı. Profesyonel kariyerinde Galatasaray’ın yanı sıra Kayserispor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, İstanbul Başakşehir ve Pendikspor gibi takımlarda da oynadı.

UĞUR UÇAR HANGİ MEVKİDE OYNADI?

Futbolculuk kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sağ bek pozisyonunda görev yapan Uğur Uçar, savunmanın farklı bölgelerinde de kullanılabiliyordu. Galatasaray’da genç yaşta A takım seviyesine yükselen Uçar, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı kulüplerde forma giyerek deneyim kazandı.

UĞUR UÇAR’IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Uğur Uçar, Galatasaray’daki döneminin ardından 2006-2007 sezonunda Kayserispor’da kiralık olarak forma giydi. Daha sonra MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, İstanbul Başakşehir ve Pendikspor formaları giyen Uçar, 2022 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

UĞUR UÇAR NE ZAMAN TEKNİK DİREKTÖR OLDU?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplere dahil olan Uğur Uçar, Pendikspor ve Eyüpspor’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Daha sonra Pendikspor’da teknik direktör olarak görev yapan Uçar, 2026 yılında Çorum FK’nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

UĞUR UÇAR ŞU ANDA HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Uğur Uçar, 2026 yılı itibarıyla Çorum FK’nın teknik direktörü olarak görev yapıyor. Deneyimli teknik adam, Çorum temsilcisinin 1. Lig play-off sürecinde takımın başında görev aldı ve karşılaşmaların ardından yaptığı açıklamalarla takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UĞUR UÇAR’IN GALATASARAY GEÇMİŞİ

Uğur Uçar’ın Galatasaray ile bağlantısı yalnızca altyapı düzeyinde kalmadı. TFF kayıtlarında Galatasaray’da profesyonel lisans sürecinin de bulunduğu görülürken, Uçar sarı-kırmızılı takımın A takımında forma giyen futbolcular arasında yer aldı. Bu nedenle Çorum FK’nın Galatasaray ile karşılaşması öncesinde Uçar’ın sarı-kırmızılı geçmişi yeniden gündeme geldi.