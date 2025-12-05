Haberler

Uğur Kaan Yıldız kimdir? Uğur Kaan Yıldız Fenerbahçe'de oynadı mı?

Güncelleme:
Türk futbolunun son yıllarda dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Uğur Kaan Yıldız, hem altyapı kariyeri hem de profesyonel liglerde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Uğur Kaan Yıldız kimdir? Uğur Kaan Yıldız Fenerbahçe'de oynadı mı?

2002 doğumlu futbolcu, özellikle sağ bek pozisyonundaki dinamizmi ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan genç oyuncu, burada profesyonelliğe adım atarak kariyerinin ilk önemli sayfasını açtı. Peki Uğur Kaan Yıldız kimdir, hangi takımlarda forma giydi ve Fenerbahçe'de oynadı mı? İşte detaylar…

UĞUR KAAN YILDIZ'IN KARİYER BAŞLANGICI

6 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Kaan Yıldız, futbola küçük yaşlarda başladı. Yeteneği erken fark edilen futbolcu, uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında eğitim aldı. Sarı-lacivertli kulüpte U14, U15, U17 ve U19 takımlarında forma giyerek temel futbol gelişimini bu güçlü altyapı sisteminde tamamladı.

Genç yaş kategorilerinde gösterdiği performansla teknik ekibin dikkatini çeken Yıldız, 2020 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu imza, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Uğur Kaan Yıldız, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve kulüp ile profesyonel sözleşme imzalamış genç bir yetenektir.

Yıldız, Fenerbahçe A Takımı ile resmi bir lig sezonunda düzenli olarak forma giyen oyuncular arasında yer almamıştır. Profesyonel sözleşme sonrası kısa süre A takım kadrosunda bulunsa da kariyerinin devamında daha fazla süre alabileceği kulüplere kiralık olarak gönderilmiş ve gelişimini bu takımlarda sürdürmüştür.

Yani genç oyuncu Fenerbahçe'de profesyonel statüye geçmiş olsa da kalıcı bir A takım kariyeri oluşmamıştır.

TRANSFER SÜRECİ VE GÖZTEPE DÖNEMİ

Fenerbahçe sonrası yeni bir sayfa açan Uğur Kaan Yıldız, 2022 yılında Göztepe'ye transfer oldu. İzmir temsilcisinin kadro yapılanmasında genç ve dinamik oyunculara yer vermesi, Yıldız için önemli bir fırsat doğurdu.

Göztepe forması altında gösterdiği performans, onu zaman zaman Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin radarına soktu. Kulübü tarafından ihtiyaç duyuldukça farklı takımlara kiralanan Yıldız; Bursaspor, Ümraniyespor ve Ankara Keçiörengücü gibi kulüplerde görev aldı. Bu süreç, onun daha fazla maç deneyimi kazanmasını sağladı ve oyun olgunluğunu artırdı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Uğur Kaan Yıldız'ın dikkat çeken bir diğer özelliği, genç yaşına rağmen Türkiye U21 Millî Takımı'nda görev almış olmasıdır. Sağ bek mevkiinde hem savunma hem hücum yönündeki katkıları, millî takım teknik heyetinin de ilgisini çekmiş ve Yıldız belirli dönemlerde aday kadroya çağrılmıştır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE OYUN TARZI

1,81 metre boyundaki genç futbolcu; sürati, çabukluğu ve çizgi koşularıyla bilinir. Hücuma destek vermesi, modern sağ bek profilinin gerekliliklerini taşıdığını gösterir. Aynı zamanda ikili mücadelelerdeki başarısı ve oyun disiplinine bağlılığıyla teknik direktörlerin forma vermekten çekinmediği bir oyuncu hâline gelmiştir.

GELECEK POTANSİYELİ

Hâlen genç yaşta olan Uğur Kaan Yıldız için kariyer yolculuğunun başında olduğunu söylemek mümkündür. Düzenli forma şansı bulduğu takımlarda kendini geliştirmeye devam eden futbolcu, ilerleyen yıllarda Süper Lig seviyesinde daha önemli roller üstlenebilecek potansiyele sahip.

Göztepe ile olan sözleşmesinin devam etmesi ve kulübün genç oyunculara verdiği değer, Yıldız'ın gelişimine katkı sağlayabilecek önemli bir avantajdır.

Uğur Kaan Yıldız; Fenerbahçe altyapısından yetişmiş, profesyonelliğe adımını burada atmış, ardından Göztepe'ye transfer olarak kariyerine farklı bir yön vermiş genç ve potansiyelli bir futbolcudur. Sağ bek mevkisindeki performansı, hızı ve mücadele gücüyle Türk futbolunda gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilmektedir.

Osman DEMİR
