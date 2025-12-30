Haberler

Uganda Nijerya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Uganda Nijerya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Uganda Nijerya Afrika Kupası maçı kaç kaç? Uganda Nijerya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Uganda Nijerya canlı maç anlatımı ve Uganda Nijerya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Uganda Nijerya kaç kaç? Uganda Nijerya canlı maç anlatımı ve Uganda Nijerya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

UGANDA NİJERYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Uganda Nijerya maçı 3-0'lık Nijerya üstünlüğüyle devam ediyor.

UGANDA NİJERYA MAÇI CANLI İZLE

Uganda Nijerya maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

UGANDA NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uganda Nijerya maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı.

UGANDA NİJERYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uganda Nijerya maçı Fes'te, Complexe sportif de Fès Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
