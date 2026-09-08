UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027: Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig aşamasında ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027

2026-2027 sezonunda lig aşaması 27 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından eleme turları başlayacak ve organizasyon 5 Haziran 2027 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. 36 takımın yer aldığı lig aşamasında karşılaşmalar 8 Eylül ile 27 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak.

Lig aşamasındaki haftaların tarihleri şöyle:

1. HAFTA

8/10 Eylül 2026

2. HAFTA

13/14 Ekim 2026

3. HAFTA

20/21 Ekim 2026

4. HAFTA

3/4 Kasım 2026

5. HAFTA

24/25 Kasım 2026

6. HAFTA

8/9 Aralık 2026

7. HAFTA

19/20 Ocak 2027

8. HAFTA

27 Ocak 2027

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar, organizasyonda finale kadar ilerlemek için eleme turlarında mücadele edecek.

Son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmaları 9/10 ve 16/17 Mart 2027'de yapılacak. Çeyrek final maçları 6/7 ve 13/14 Nisan 2027, yarı final karşılaşmaları ise 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali ise 5 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 9 Eylül 2026 tarihinde Sporting Clube deplasmanında oynanacak.

9 Eylül 2026

21:00 Sporting Clube - Galatasaray

13 Ekim 2026

21:00 Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026

18:45 Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026

21:00 AEK Athens - Galatasaray

19 Ocak 2027

18:45 Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027

21:00 PSG - Galatasaray

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe ise lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül 2026 tarihinde Roma'yı konuk edecek.

10 Eylül 2026

18:45 Fenerbahçe - Roma

14 Ekim 2026

21:00 Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026

18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026

18:45 Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026

21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026

21:00 LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027

18:45 Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027

21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki resmi yayın hakkı TRT'de bulunuyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmaları TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların yayınlarını TRT 1 ve tabii üzerinden izleyebilecek.