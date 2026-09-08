Haberler

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027: Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027: Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için heyecan başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe de sahne alacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig aşamasında ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki,  Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027

2026-2027 sezonunda lig aşaması 27 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından eleme turları başlayacak ve organizasyon 5 Haziran 2027 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. 36 takımın yer aldığı lig aşamasında karşılaşmalar 8 Eylül ile 27 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak.

Lig aşamasındaki haftaların tarihleri şöyle:

1. HAFTA

8/10 Eylül 2026

2. HAFTA

13/14 Ekim 2026

3. HAFTA

20/21 Ekim 2026

4. HAFTA

3/4 Kasım 2026

5. HAFTA

24/25 Kasım 2026

6. HAFTA

8/9 Aralık 2026

7. HAFTA

19/20 Ocak 2027

8. HAFTA

27 Ocak 2027

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar, organizasyonda finale kadar ilerlemek için eleme turlarında mücadele edecek.

Son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmaları 9/10 ve 16/17 Mart 2027'de yapılacak. Çeyrek final maçları 6/7 ve 13/14 Nisan 2027, yarı final karşılaşmaları ise 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali ise 5 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 9 Eylül 2026 tarihinde Sporting Clube deplasmanında oynanacak.

9 Eylül 2026

21:00 Sporting Clube - Galatasaray

13 Ekim 2026

21:00 Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026

18:45 Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026

21:00 AEK Athens - Galatasaray

19 Ocak 2027

18:45 Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027

21:00 PSG - Galatasaray

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe ise lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül 2026 tarihinde Roma'yı konuk edecek.

10 Eylül 2026

18:45 Fenerbahçe - Roma

14 Ekim 2026

21:00 Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026

18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026

18:45 Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026

21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026

21:00 LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027

18:45 Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027

21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki resmi yayın hakkı TRT'de bulunuyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmaları TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların yayınlarını TRT 1 ve tabii üzerinden izleyebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga

Görüntüler Türkiye'den! Bir an bile acımadılar
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

Esrarengiz kaza!

İran'dan internet yasakları için ezber bozan çıkış!

Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu
Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Hapishane hava saldırısında enkaza döndü! 7 kişi hayatını kaybetti
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu