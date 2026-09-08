UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027: Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için heyecan başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe de sahne alacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig aşamasında ilk hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2026-2027
2026-2027 sezonunda lig aşaması 27 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından eleme turları başlayacak ve organizasyon 5 Haziran 2027 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması, 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. 36 takımın yer aldığı lig aşamasında karşılaşmalar 8 Eylül ile 27 Ocak 2027 tarihleri arasında oynanacak.
Lig aşamasındaki haftaların tarihleri şöyle:
1. HAFTA
8/10 Eylül 2026
2. HAFTA
13/14 Ekim 2026
3. HAFTA
20/21 Ekim 2026
4. HAFTA
3/4 Kasım 2026
5. HAFTA
24/25 Kasım 2026
6. HAFTA
8/9 Aralık 2026
7. HAFTA
19/20 Ocak 2027
8. HAFTA
27 Ocak 2027
Lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar, organizasyonda finale kadar ilerlemek için eleme turlarında mücadele edecek.
Son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmaları 9/10 ve 16/17 Mart 2027'de yapılacak. Çeyrek final maçları 6/7 ve 13/14 Nisan 2027, yarı final karşılaşmaları ise 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali ise 5 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 9 Eylül 2026 tarihinde Sporting Clube deplasmanında oynanacak.
9 Eylül 2026
21:00 Sporting Clube - Galatasaray
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
18:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
21:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
18:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
21:00 PSG - Galatasaray
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe ise lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül 2026 tarihinde Roma'yı konuk edecek.
10 Eylül 2026
18:45 Fenerbahçe - Roma
14 Ekim 2026
21:00 Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026
18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026
18:45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026
21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026
21:00 LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027
18:45 Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027
21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki resmi yayın hakkı TRT'de bulunuyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmaları TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Bu kapsamda 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların yayınlarını TRT 1 ve tabii üzerinden izleyebilecek.