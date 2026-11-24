Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Netanyahu hükümetinin Filistin'e destek pankartları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamasının ardından gözler UEFA'nın atacağı adımlara çevrildi. Taraftarların tribünlerde açtığı pankartlar nedeniyle Galatasaray'a ceza verilip verilmeyeceği merak edilirken, UEFA'dan konuya ilişkin açıklanmış bir disiplin kararı bulunmuyor. Peki, UEFA Galatasaray'a ceza verecek mi, olası yaptırım ne olabilir?

UEFA GALATASARAY'A CEZA VERECEK Mİ?

24 Kasım 2026 itibarıyla Galatasaray'a bu şikayet nedeniyle verilmiş resmî bir UEFA cezası açıklanmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini duyduklarını söyledi. Ancak Özbek'in açıklaması, UEFA'nın disiplin soruşturması başlattığı veya kulüp hakkında yaptırım kararı aldığı anlamına gelmiyor. Şikayetin UEFA tarafından işleme alınıp alınmadığına ilişkin de kamuoyuna açıklanmış resmî bir bilgi bulunmuyor.

UEFA'NIN DİSİPLİN KURALLARI NE DİYOR?

UEFA'nın 10 Haziran 2026'da yürürlüğe giren Disiplin Talimatı'nın 16. maddesi, karşılaşmalarda siyasi, ideolojik, dinî, saldırgan veya kışkırtıcı nitelikteki mesajların kullanılmasını disiplin konusu olarak düzenliyor. Talimatta, bu tür mesajların taraftarlar tarafından iletilmesi halinde kulüplerin disiplin yaptırımlarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Ancak bu madde, her pankartın otomatik olarak ceza gerektirdiği anlamına gelmiyor. UEFA'nın değerlendirmesinde pankartın içeriği ve niteliği gibi unsurların nasıl ele alınacağı önem taşıyor. Dolayısıyla yalnızca şikayet iddiasından hareketle Galatasaray'a verilecek olası cezanın türünü veya miktarını söylemek mümkün değil.

GALATASARAY'A HANGİ CEZA VERİLEBİLİR?

UEFA Disiplin Talimatı, kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde kulüplere disiplin yaptırımı uygulanabilmesine imkân tanıyor. Ancak Galatasaray hakkında resmî bir disiplin süreci ve ihlal tespiti açıklanmadığı için para cezası, tribün kapatma veya başka bir yaptırım uygulanacağını söylemek için henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

Geçmişte benzer nitelikteki tribün gösterileri farklı sonuçlarla değerlendirildi. Örneğin UEFA, 2024 yılında Paris Saint-Germain taraftarlarının Filistin'e destek pankartı nedeniyle disiplin süreci başlatılmayacağını açıklamıştı. Celtic ise taraftarlarının Filistin bayrakları açması nedeniyle 17 bin 500 avro para cezasına çarptırılmıştı. Bu örnekler, her olayın kendi koşulları içinde değerlendirildiğini gösteriyor; Galatasaray hakkında verilecek kararı önceden belirlemiyor.

UEFA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

24 Kasım 2026 itibarıyla UEFA'nın Netanyahu hükümetinin şikayet ettiği belirtilen başvuruya ilişkin kamuoyuna duyurduğu bir karar veya Galatasaray'a yönelik resmî bir ceza açıklaması bulunmuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamasında şikayeti duyduklarını ifade etti; başvurunun içeriğine veya UEFA'nın başlattığı olası bir incelemeye ilişkin ayrıntı paylaşmadı.