Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Üç Kağıtçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üç Kağıtçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Üç Kağıtçı konusu nedir, Üç Kağıtçı oyuncuları kimler ve Üç Kağıtçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden "Üç Kağıtçı", 1981 yılında çekildi. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında yayınlandığı her seferinde yeniden ilgi görüyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini, Kemal Sunal'la pek çok başarılı yapıma imza atan Natuk Baytan üstlendi.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Üç Kağıtçı" filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de gerçekleştirildi. Filmde köy atmosferini yansıtan sahnelerin büyük bölümü burada çekildi. Bazı kaynaklara göre filmin bazı sahneleri ise Bahçeköy ve Gümüşdere çevresinde kameraya alındı.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NE?

Filmin hikâyesi, Almanya'da yaşayan Rıfkı'nın etrafında şekilleniyor. Rıfkı, babasının ölümünün ardından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köyüne geri döner. Ancak köye vardığında, babasından kalan malların bir hile sonucu akrabası Sabri'ye geçtiğini öğrenir.

RIFKI NASIL "ERMİŞ" OLDU?

Rıfkı'nın dizlerindeki romatizma rahatsızlığı, ona yağmurun ne zaman yağacağını önceden sezme yeteneği kazandırmıştır. Kuraklıkla boğuşan köy halkı, Arif Efendi adındaki bir şeyhten medet umarak yağmur duasına çıkar. Rıfkı ise güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler ve köylülerle iddiaya girer. Sonunda yağmur yağınca Rıfkı'nın adı köyde bir anda "ermiş"e çıkar. Bu tesadüfün ardından yaşanan olaylar, filme damga vuran komik sahnelerin kaynağını oluşturur. Rıfkı'yı sevenler kadar ona düşman olanlar da vardır ve bu durum hikâyeye renk katar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

"Üç Kağıtçı" filminin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın sevilen isimleri yer alıyor. Filmde Kemal Sunal'a; Ülkü Özen, Ali Şen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Reha Yurdakul, Hakkı Kıvanç ve Arap Celal eşlik ediyor. Filmde Rıfkı karakterine Kemal Sunal, Rıfkı'nın mallarına el koyan akrabası Sabri'ye ise Nizam Ergüden hayat veriyor.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Kemal Sunal ile pek çok filmde birlikte çalışan Baytan, "Üç Kağıtçı"nın senaryosunu da kendisi kaleme aldı.

ÜÇ KAĞITÇI NEDEN HÂLÂ İZLENİYOR?

"Üç Kağıtçı", Kemal Sunal'ın güçlü oyunculuğu ve mizahi anlatımıyla Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. Film, komedi unsurlarının yanı sıra batıl inançlara ve insanların kolayca kandırılabilmesine yönelik toplumsal eleştirisiyle de dikkat çekiyor. Film sitelerinde yüksek puanlarla değerlendirilen yapım, kuşaktan kuşağa izlenmeye devam ediyor.