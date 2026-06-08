TYT sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? TYT-AYT tarihleri ne zaman?

YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım sürüyor. Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

TYT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Üniversite adayları, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine erişebilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip ediyor.

Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından adaylar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgelerde adayların sınava katılacağı okul, bina ve salon bilgileri yer alacak.

YKS’ye katılacak adaylar için sınav giriş belgesi önemli belgeler arasında bulunuyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Belgelerin yayımlanmasının ardından sınav merkezlerine ilişkin bilgiler de netleşmiş olacak.

ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla birlikte adaylar sınava girecekleri yerleri öğrenebilecek. Sınav sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adayların büyük bölümü sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

TYT VE AYT NE ZAMAN?

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara bu oturumda 165 dakika süre verilecek ve sınav saat 12.40’ta tamamlanacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. AYT’de adaylara 180 dakika süre tanınacak ve oturum saat 13.15’te sona erecek. Yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için ikinci günün ilk sınavı AYT olacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak. Adaylar bu oturumda 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak ve sınav saat 17.45’te tamamlanacak.

ÖSYM tarafından yapılan sınav uygulama kuralları kapsamında adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 15 dakika önce bina ve salonlara alınmayacak. Bu nedenle sınava katılacak adayların, sınav saatinden yaklaşık 1 saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önem taşıyor.