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150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'da

150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'da
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Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’ne ait olan ve kelimenin tam anlamıyla göz kamaştıran 150 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat "Solandge", Bodrum koylarında boy gösterdi. Devasa boyutları ve ihtişamlı yapısıyla mavi suları süsleyen mega yat, sahildeki vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’ne ait 150 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat "Solandge", Bodrum koylarında görüntülendi. Devasa boyutları ve ihtişamlı yapısıyla dikkat çeken yat, görenlerin ilgisini çekti.

DENİZLERİN YÜZEN SARAYI

Almanya’da 2013 yılında inşa edilen 85 metre uzunluğundaki süper lüks yat "Solandge, adeta denizlerin yüzen sarayı olarak nitelendiriliyor. Bodrum’un eşsiz koylarında seyreden yatın Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’e ait olduğu öğrenildi.

SPA, HAVUZ, DANS PİSTİ, VIP SÜİTLER...

Dış görünüşü kadar içerisindeki donanımıyla da dikkat çeken yatta tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti ve özel VIP süitler yer alıyor. Üst düzey konfor sunan yat, toplam 12 seçkin misafiri ağırlayabiliyor. Denizde adeta beş yıldızlı otel konforu sunan yatta 29 kişilik profesyonel mürettebat görev yapıyor.

TURİSTLER İLGİYLE TAKİP ETTİ

150 milyon dolar değerindeki yatın Bodrum koylarındaki seyri vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle takip edildi. Yatın sahibi olduğu belirtilen Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’in teknede bulunup bulunmadığı konusunda ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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