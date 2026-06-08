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Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak

Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
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Fenerbahçe'deki görevine son verilen Devin Özek, gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edebilir. Yeni bir sportif yapılanmaya giden Milan'ın sportif direktörlük görevine Devin Özek'i düşündüğü belirtildi.

  • Fenerbahçe'den ayrılan Devin Özek, İtalya Serie A kulübü Milan ile görüşmeler yapıyor.
  • Milan, sportif yapılanma kapsamında teknik direktör ve sportif direktör değişikliğine gitti.
  • Devin Özek, Milan yönetimine sportif direktörlük için önerildi.

Fenerbahçe’deki görevine son verilen Devin Özek, Avrupa futbolunun zirvesine dev bir adım atmaya hazırlanıyor. 

DEVİN ÖZEK, MILAN İLE MASADA

Son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı spor profesyonelinin, İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan ile masada olduğu iddia edildi. Çalkantılı ve beklentilerin uzağında kalan bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan İtalyan devi, kulübün sportif yapısını baştan aşağı yenileme kararı aldı. Sezon sonu itibarıyla teknik direktör Massimiliano Allegri ve sportif direktör Igli Tare dahil olmak üzere kritik isimlerle yollarını ayıran kulüp yönetimi, kurmay kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Kırmızı-siyahlıların teknik direktörlük koltuğu için Crystal Palace'tan ayrılan Oliver Glasner’ı, sportif direktörlük için ise şu an Avusturya Milli Takımı’nın başında olan tecrübeli futbol adamı Ralf Rangnick'i listesinde tuttuğu biliniyor.

SÜRPRİZ ADAY: DEVİN ÖZEK

Yeniden yapılanma sürecinde rota bu kez tanıdık bir isme döndü. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre; daha önce Almanya’da Bayer Leverkusen bünyesinde tecrübe kazanan ve son olarak Fenerbahçe'deki görev yapan Devin Özek, Milan yönetimine önerildi. İtalyan devinin yönetim katında Özek’in isminin ciddi şekilde masaya yatırıldığı ve durum değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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