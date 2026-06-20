Tyt felsefe testinde yer alan soruda, bir filozofun günlük hayatta sıkça tartışılan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusuna yaklaşımı ele alınıyordu. Sorunun temelinde ise filozofların olaylara ve kavramlara bakış açısı bulunuyordu. Peki, Tyt felsefe menemen sorusu nedir? YKS TYT felsefe menemen sorusunun cevabı ne? Detaylar...

TYT FELSEFE MENEMEN SORUSU NEDİR?

Metinde, bir filozofun bu tür bir tartışmaya doğrudan taraf olmak yerine önce "menemen" kavramını inceleyeceği, onun ne olduğunu, özünü ve hangi özelliklerle tanımlandığını sorgulayacağı ifade ediliyordu. Adaylardan da bu yaklaşımın hangi felsefi düşünme biçimini yansıttığını belirlemeleri isteniyordu.

MENEMEN SORUSU NEDEN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU?

Sınavdan çıkan adaylar, felsefe testinde menemen gibi günlük yaşamdan ve popüler kültürden bir örnekle karşılaşınca şaşkınlıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Özellikle aç karnına sınava giren adayların yaptığı esprili paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

"Felsefede menemen beklemiyorduk", "Sınavda bir anda menemen tartışmasına girdik" ve benzeri yorumlar nedeniyle soru kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

MENEMEN SORUSUNUN FELSEFİ BOYUTU

Aslında soru, felsefenin temel yöntemlerinden biri olan kavramsal analiz kavramına dikkat çekiyordu. Felsefede bir konu hakkında hüküm vermeden önce o konunun anlamı, kapsamı ve özü sorgulanır.

Bu nedenle filozof, "Menemen soğanlı mı olur?" sorusuna doğrudan cevap vermek yerine:

Menemen nedir?

Menemeni menemen yapan özellikler nelerdir?

Soğan temel bir unsur mudur, yoksa kişisel tercih midir?

Bir kavramın özünü belirleyen kriterler nelerdir?

gibi sorular üzerinden düşünmeyi tercih eder.

Bu yaklaşım, felsefenin gündelik hayattaki tartışmaları bile daha derin bir sorgulama sürecine dönüştürdüğünü göstermektedir.

YKS TYT FELSEFE MENEMEN SORUSUNUN CEVABI NE?

Sınavın ardından birçok aday sorunun doğru cevabını araştırmaya başladı. Ancak şu an için TYT 2026 soru kitapçığının ilgili sorusuna ilişkin resmi cevap anahtarı ve soru metninin tamamı kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Sorunun hangi seçeneğe karşılık geldiği konusunda sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılsa da, kesin doğru cevap ancak Ösym'nin yayımlayacağı resmi cevap anahtarıyla netlik kazanacaktır.

Bu nedenle adayların sosyal medyada dolaşan cevap iddiaları yerine ÖSYM tarafından açıklanacak resmi cevap anahtarını takip etmeleri gerekiyor.