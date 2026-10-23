Tyrick Mitchell kimdir? Crystal Palace'ın sol beki milli takımda oynadı mı?

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Brentford 2016'da altyapısını kapatınca Tyrick Mitchell kulüpsüz kaldı. Londralı genç oyuncu aynı yıl Crystal Palace'ın akademisine geçti ve dört yıl sonra A takımda ilk maçına çıktı.

Mitchell, 22 Ekim 2026'da İstanbul'da oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş-Crystal Palace maçında sol bekteydi.

TYRICK MITCHELL BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE YAPTI?

Tyrick Mitchell, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş deplasmanında sol bekte oynadı ve savunmada görevini yaptı. Hücumda sol kanattan bindirmeye çıktı, ama ortaları savunmayı açmaya yetmedi. Goal, oyuncuya 6 puan verdi.

Maçtan önce kulübün sitesinde konuşan Mitchell, takımın son iki maçta erken gol yediğini hatırlatıp temellere dönmeleri gerektiğini söyledi. Ona göre Palace daha agresif oynamalı ve yenilmesi zor bir takım olmalıydı.

TYRICK MITCHELL KİMDİR?

Tyrick Mitchell, Premier League ekibi Crystal Palace'ta oynayan İngiliz sol bek. Sol kanat bek olarak da görev alıyor. Futbola Pinner Athletic'te başladı, AFC Wembley, Watford ve Brentford'da antrenman yaptı. 2016'da geçtiği Palace'ta U18 ve U23 takımlarından A takıma yükseldi.

İlk Premier League maçına 4 Temmuz 2020'de, Leicester City'ye 3-0 kaybedilen karşılaşmada son dakikalarda oyuna girerek çıktı. Bu sezon hücumda daha etkili: Fulham'ı 3-2 yendikleri maçta kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı, eylül ayında da taraftar oylamasında ayın oyuncusu seçildi.

TYRICK MITCHELL KAÇ YAŞINDA?

Tyrick Mitchell 27 yaşında. 1 Eylül 1999'da doğdu.

TYRICK MITCHELL NERELİ?

Tyrick Mitchell Londralı. Londra'nın Brent ilçesinde doğdu, Harrow'da büyüdü. Ailesi Jamaika kökenli; oyuncu, Jamaika milli takımında oynamaya sıcak baktığını daha önce söylemişti.

TYRICK MITCHELL MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Evet, Tyrick Mitchell İngiltere milli takımında 2 maça çıktı. Gareth Southgate onu Mart 2022'de ilk kez kadroya çağırdı. Bu, oyuncunun herhangi bir yaş grubunda aldığı ilk milli davetti. İlk maçı 26 Mart 2022'de Wembley'de İsviçre'ye karşıydı, İngiltere o akşam 2-1 kazandı. Milli formayla golü yok.

TYRICK MITCHELL HANGİ KUPAYI KAZANDI?

Tyrick Mitchell, 2025'te Crystal Palace'la FA Cup'ı kazandı. Palace, finalde Manchester City'yi 1-0 yendi; Mitchell finalin 90 dakikasını oynadı. Aynı yıl Palace, Topluluk Kalkanı'nda Liverpool'u penaltılarla geçti.