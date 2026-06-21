Twitter çöktü mü, 21 Haziran Pazar X (Twitter) ne zaman düzelecek? Twitter’da problem mi var?

21 Haziran Pazar günü X kullanıcıları, platformda yaşanan erişim ve bağlantı sorunları nedeniyle “ Twitter çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya üzerinden gelen bildirimlere göre bazı bölgelerde erişim sıkıntısı yaşandığı öne sürülürken, platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu.

X (TWITTER) 19 HAZİRAN’DA ERİŞİM SORUNLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, 19 Haziran tarihinde çok sayıda kullanıcı tarafından yaşanan erişim problemleriyle gündeme geldi. Akşam saatlerinden itibaren platforma giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar; akış yenilememe, gönderi paylaşamama ve uygulamanın açılmaması gibi sorunlarla karşılaştı. Yaşanan aksaklıkların ardından “X çöktü mü?”, “X neden açılmıyor?” ve “ne zaman düzelecek?” soruları yoğun şekilde aranmaya başlandı.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ 19 HAZİRAN?

19 Haziran itibarıyla birçok kullanıcı, X platformuna erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapabilirken, bir kısmı ise ana sayfanın yüklenmediğini ve içeriklerin görüntülenemediğini ifade etti. Şikayetlerin farklı ülkelerden gelmesi, sorunun yalnızca bireysel internet bağlantılarından kaynaklanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunları farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Kimileri giriş ekranında hata alırken, kimileri ise akışın yenilenmemesi nedeniyle içeriklere ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tür problemler; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, altyapı çalışmaları veya ani trafik artışlarından kaynaklanabiliyor. Ancak 19 Haziran itibarıyla sorunun kesin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

SUNUCU YOĞUNLUĞU VE TEKNİK ARIZA İHTİMALİ

Büyük sosyal medya platformlarında zaman zaman teknik aksaklıklar yaşanabildiği biliniyor. Özellikle milyonlarca kullanıcıya hizmet veren sistemlerde veri merkezi problemleri veya yazılım güncellemeleri sırasında geçici kesintiler görülebiliyor. Mevcut durumda yaşanan sorunun da benzer bir teknik aksaklıktan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

X (TWITTER) NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise erişim sorununun ne zaman sona ereceği oldu. Ancak X tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için problemin ne zaman çözüleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Hata raporu: