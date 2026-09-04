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TV8 CANLI İZLE: 4 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 4 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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4 Eylül 2026 Cuma günü TV8 yayın akışı, televizyon ekranında gün boyunca yayınlanacak programları takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar TV8'de hangi programların ekrana geleceği merak edilirken, özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak MasterChef Türkiye yeni bölümü dikkat çekiyor.

TV8'de 4 Eylül Cuma günü sağlık, magazin, sohbet ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Günün öne çıkan yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ise saat 20.00'de ekrana gelecek. "TV8'de bugün hangi programlar var?", "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" ve "4 Eylül Cuma TV8 yayın akışında neler var?" sorularına yanıt arayanlar için günün programlarını derledik.

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 Gazete Magazin
  • 06:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 11:00 Gazete Magazin
  • 13:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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