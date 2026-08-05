TV100 CANLI İZLE (FENERBAHÇE STURM GRAZ) TV100 kesintisiz donmadan Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

TV100 canlı Fenerbahçe maçı nereden izlenir? TV100 programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından TV100 canlı izleme ile bu keyfi yaşıyor. TV100 canlı izle! Peki, 5 Ağustos TV100 HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir? TV100 izle, hangi kanalda araştırılıyor.TV100 4K canlı maç izle! İşte TV100 canlı yayın...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, saati, tarihi ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Yeni sezona Avrupa'da güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek isterken, Sturm Graz ise İstanbul deplasmanından olumlu bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TV100'u Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallar üzerinden izlemek mümkün. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 (TSİ) olarak açıklandı.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki kritik mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması ve takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Teknik heyetin sahaya ideal kadrosuyla çıkması beklenirken, yeni transferlerin performansı da yakından takip edilecek. Sturm Graz ise disiplinli oyun anlayışıyla deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. Avrupa kupalarındaki bu kritik karşılaşma, iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

TV100 CANLI İZLE

TV100 canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile TV100 canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz. İyi seyirler...

TV100 CANLI YAYIN

TV100'ü güncel frekans bilgileri ile uydu yayını üzerinden veya resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A (42E)

Frekans: 11837 - 12729 Mhz

Sembol: 30.000

Polarizasyon: V (Dikey)