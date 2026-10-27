Tuzlu Kahve’nin senaristi değişti mi, Tuzlu Kahve’nin yeni senaristi kim?

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Evet, Tuzlu Kahve’nin senaristi değişti. Diziyi ilk bölümünden itibaren kaleme alan Aslı Zengin projeden ayrıldı. Dizinin yeni bölümlerinin senaryosunu ise Kavak Yelleri, Baba ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda imzası bulunan Ekin Atalar yazacak. Senarist değişikliği, 22 Ekim 2026’da gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. İşte Tuzlu Kahve’deki senarist değişikliğine dair bilinenler.

TUZLU KAHVE’NİN SENARİSTİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Poll Films imzalı Tuzlu Kahve dizisinin senaryo ekibinde değişikliğe gidildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu kaleme alan Aslı Zengin ile yollar ayrıldı. Senarist değişikliğinin nedenine ilişkin ise yapım ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı.

TUZLU KAHVE’NİN YENİ SENARİSTİ KİM?

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümlerini senarist Ekin Atalar yazacak. Atalar, dizinin mevcut karakterlerini ve hikâyesini devralarak çalışmalarına başladı. Dizinin öne çıkan özelliklerinden biri olan ünlü konuk oyuncu uygulamasının da yeni dönemde devam edeceği belirtiliyor.

EKİN ATALAR KİMDİR?

Ekin Atalar, 1979 yılında İstanbul’da doğan yazar ve senarist. Saint Benoît Fransız Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. Atalar, Selindrella adlı romanı ve devamı niteliğindeki Acilen Evlenmem Lazım ile de tanınıyor.

EKİN ATALAR HANGİ DİZİLERİ YAZDI?

Ekin Atalar, kariyeri boyunca pek çok sevilen televizyon dizisinin senaryo ekibinde yer aldı. Atalar’ın imza attığı yapımlar arasında Kavak Yelleri, Zil Çalınca, Paşa Gönlüm, Kaçak Gelinler, Hayatımın Aşkı, Arkadaşlar İyidir, Menajerimi Ara, Baba ve Yarın Yokmuş Gibi bulunuyor.

ASLI ZENGİN KİMDİR?

Aslı Zengin, romantik komedi türündeki başarılı dizileriyle tanınan bir senarist. Zengin; Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, No: 309 ve Bay Yanlış gibi sevilen yapımların senaryolarını kaleme aldı. Tuzlu Kahve’de ise kuruluş aşamasından itibaren ekipte yer alan Zengin, senaryoyu Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak ile birlikte yazıyordu.

TUZLU KAHVE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve, her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Poll Films imzalı dizinin yapımcılığını Polat Yağcı, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor. Dizinin başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy yer alıyor.

TUZLU KAHVE’NİN KONUSU NE?

Dizi, hayatını planlı şekilde yaşamaya çalışan ve evlenerek kendi ailesini kurmak isteyen Derin ile yıllardır Amerika’da yaşayan ve ailesinin isteği üzerine Türkiye’ye dönen Mehmet Aydınoğlu’nun hikâyesini anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını bir araya getiren yapım, eski Türk dizilerine yaptığı göndermelerle de sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.