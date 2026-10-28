Tuzlu Kahve İrma neden ayrıldı, İrma neden yok?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Star TV’nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve’nin son bölümünde yaşanan bir değişiklik, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kutaygil ailesinin evinde hizmetçi İrma’nın yerine bir robotun ev işlerini yapması, sosyal medyada merak uyandırdı ve “Tuzlu Kahve İrma neden ayrıldı?”, “İrma neden yok?” soruları gündeme geldi.
Tuzlu Kahve’nin 27 Ekim 2026’da yayınlanan 9. bölümünde İrma karakteri bir süre görünmedi ve evde onun yerine yapay zekâ destekli bir robot görev yaptı. Ancak bölümün ilerleyen dakikalarında İrma’nın yeniden ekrana gelmesi, karakterin diziden tamamen ayrıldığı yönündeki yorumları zayıflattı. İrma karakterine hayat veren Şeyla Halis’in diziden ayrıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. İşte İrma’ya dair bilinenler.
TUZLU KAHVE İRMA NEDEN AYRILDI?
Tuzlu Kahve’nin 9. bölümünde İrma’nın bir süre görünmemesi ve Kutaygil ailesinin evinde bir robotun hizmet vermesi, karakterin diziden ayrıldığı izlenimini yarattı. Ancak İrma, aynı bölümün ilerleyen dakikalarında yeniden ekrana geldi. Bu durum, İrma’nın yalnızca geçici olarak hikâyenin dışında kaldığını gösteriyor. Karakterin bir süre görünmemesinin senaryo gereği mi yoksa başka bir nedenle mi yaşandığına ilişkin yapım ekibinden bir açıklama yapılmadı.
İRMA NEDEN YOK?
İrma’nın bölümün başında yer almaması, hikâyede evde robotun devreye girmesiyle birlikte işlendi. Bölümün devamında İrma’nın geri dönmesiyle karakterin dizideki yerini koruduğu görüldü. Önümüzdeki bölümlerde İrma’nın Kutaygil ailesinin evindeki görevine nasıl devam edeceği ve robotun hikâyedeki rolünün ne olacağı merak ediliyor.
ŞEYLA HALİS DİZİDEN AYRILDI MI?
İrma karakterini canlandıran Şeyla Halis’in Tuzlu Kahve’den ayrıldığına ilişkin yapım ekibi ya da oyuncunun kendisi tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Şeyla Halis’in bölümün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirtilse de bu paylaşım, oyuncunun diziden ayrıldığını ortaya koymuyor.
TUZLU KAHVE İRMA KİMDİR?
İrma, Tuzlu Kahve’de Kutaygil ailesinin evinde çalışan ve ailenin günlük yaşamında önemli yer tutan karakterlerden biri. Ev işlerinin ve mutfak düzeninin sorumluluğunu üstlenen İrma, ailenin yaşadığı olaylarda da zaman zaman öne çıkıyor.
TUZLU KAHVE’DE SENARİST DEĞİŞTİ
Tuzlu Kahve’de son dönemde kamera arkasında da değişiklik yaşandı. Diziyi ilk bölümünden itibaren kaleme alan senarist Aslı Zengin projeden ayrılırken, yeni bölümlerin senaryosunu Ekin Atalar’ın yazacağı açıklandı. Senarist değişikliğinin ardından hikâyede yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
TUZLU KAHVE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Tuzlu Kahve, her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Poll Films imzalı dizinin başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy yer alıyor.