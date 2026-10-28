Tuzlu Kahve İrma neden ayrıldı, İrma neden yok?

Tuzlu Kahve’nin 27 Ekim 2026’da yayınlanan 9. bölümünde İrma karakteri bir süre görünmedi ve evde onun yerine yapay zekâ destekli bir robot görev yaptı. Ancak bölümün ilerleyen dakikalarında İrma’nın yeniden ekrana gelmesi, karakterin diziden tamamen ayrıldığı yönündeki yorumları zayıflattı. İrma karakterine hayat veren Şeyla Halis’in diziden ayrıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. İşte İrma’ya dair bilinenler.

TUZLU KAHVE İRMA NEDEN AYRILDI?

Tuzlu Kahve’nin 9. bölümünde İrma’nın bir süre görünmemesi ve Kutaygil ailesinin evinde bir robotun hizmet vermesi, karakterin diziden ayrıldığı izlenimini yarattı. Ancak İrma, aynı bölümün ilerleyen dakikalarında yeniden ekrana geldi. Bu durum, İrma’nın yalnızca geçici olarak hikâyenin dışında kaldığını gösteriyor. Karakterin bir süre görünmemesinin senaryo gereği mi yoksa başka bir nedenle mi yaşandığına ilişkin yapım ekibinden bir açıklama yapılmadı.

İRMA NEDEN YOK?

İrma’nın bölümün başında yer almaması, hikâyede evde robotun devreye girmesiyle birlikte işlendi. Bölümün devamında İrma’nın geri dönmesiyle karakterin dizideki yerini koruduğu görüldü. Önümüzdeki bölümlerde İrma’nın Kutaygil ailesinin evindeki görevine nasıl devam edeceği ve robotun hikâyedeki rolünün ne olacağı merak ediliyor.

ŞEYLA HALİS DİZİDEN AYRILDI MI?

İrma karakterini canlandıran Şeyla Halis’in Tuzlu Kahve’den ayrıldığına ilişkin yapım ekibi ya da oyuncunun kendisi tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Şeyla Halis’in bölümün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirtilse de bu paylaşım, oyuncunun diziden ayrıldığını ortaya koymuyor.