Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin resmi yayın günü henüz açıklanmazken, paylaşılan fragmanlarda “yakında” ifadesine yer veriliyor. İşte Tuzlu Kahve dizisinin yayın tarihi, yayın kanalı, konusu ve açıklanan oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar...

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin resmi yayın günü henüz açıklanmadı. Star TV ekranlarında yayınlanacak yapım için paylaşılan fragmanlarda “yakında” etiketi kullanılıyor. Dizinin yayın döneminin ise Eylül 2026 dönemini işaret ettiği belirtiliyor.

TUZLU KAHVE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni yapım, farklı ailelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan olayları merkezine alan hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve dizisinin konusu, birbirinden tamamen farklı iki ailenin dünür olma sürecinde yaşanan eğlenceli ve çatışmalı olaylar etrafında şekilleniyor.

Hikâyenin merkezinde, İstanbul'un varlıklı ve geleneklerine bağlı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'daki eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet bulunuyor. Gözde ve Mehmet'in evlilik kararı almasıyla birlikte iki farklı ailenin yolları kesişiyor.

Evlilik hazırlıkları sürecinde yaşanan yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik gelişmeler, iki ailenin bir araya gelmesiyle farklı olayların ortaya çıkmasına neden oluyor. Düğün hazırlıkları sırasında aile sırları ve kuşaklar arasındaki farklılıklar da hikâyenin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Eda Ece'nin hayat verdiği Gözde Kutaygil karakteri, dizinin merkezindeki karakter olarak öne çıkıyor. Gözde'nin düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olaylar, aileler arasındaki farklılıkların ve ortaya çıkan sırların hikâyeye taşınmasını sağlıyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve dizisinin açıklanan oyuncu kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene Özilhan, Ceren Moray, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Sarp Apak, Nevra Serezli, Melis Fis, Nazlı Tosunoğlu ve Nazlı Senem Ünal yer alıyor.

Dizide açıklanan karakterler ve oyuncular şöyle:

Eda Ece – Gözde Kutaygil

Binnur Kaya – Safiye

Şevval Sam – Candan

Nebahat Çehre – Feryal

Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu

Yasemin Ergene Özilhan – Selin

Ceren Moray – Aybüke

Buğra Gülsoy

Cengiz Bozkurt

Enis Arıkan

Sarp Apak

Nevra Serezli

Melis Fis – Seda Aydınoğlu

Nazlı Tosunoğlu – Şengül

Nazlı Senem Ünal – Melodi

Tuzlu Kahve, iki farklı ailenin evlilik süreci üzerinden yaşadığı olayları konu alan hikâyesi ve açıklanan oyuncu kadrosuyla Star TV'nin yeni dönem yapımları arasında yer alıyor. Dizinin resmi yayın gününün açıklanmasıyla birlikte ekran macerasının başlangıç tarihi de netleşecek.