TÜVTÜRK olayı nedir? TÜVTÜRK istasyonunda polis neden öldü?

Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşanan ve bir polis memurunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Zorunlu bir kamu hizmeti olan araç muayenesinde yaşanan bu trajedi, yalnızca adli bir vakayla sınırlı kalmadı. Peki, TÜVTÜRK olayı nedir? TÜVTÜRK istasyonunda polis neden öldü? Detaylar haberimizde.

Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşanan ve bir polis memurunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Türkiye genelinde kamuoyunun dikkatini araç muayene sistemine çevirdi. Yaşanan trajedinin ardından sosyal medyaya yansıyan yeni görüntüler, tartışmaları yalnızca adli boyutta bırakmadı; TÜVTÜRK olayı nedir? TÜVTÜRK istasyonunda polis neden ölmüştü? Detaylar...

TÜVTÜRK OLAYI NEDİR?

Ankara'da bulunan bir TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen olay, görevli polis memuru Melih Okan Keskin'in, çıkan bir kavga sırasında dövülerek hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan adli süreç devam ederken, kamuoyunda yalnızca olayın kendisi değil, olayın yaşandığı ortam ve sistemsel sorunlar da tartışılmaya başlandı.

TÜVTÜRK İSTASYONUNDA POLİS NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Polis memuru Melih Okan Keskin, Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan bir kavga sırasında ağır şekilde darbedilerek yaşamını yitirdi. Olay, görev başındaki bir emniyet mensubunun hayatını kaybetmesi nedeniyle kamuoyunda derin bir infial yarattı.

Olay Sonrası Ortaya Çıkan Görüntüler

Bu trajik olayın ardından sosyal medyada paylaşılan başka bir video, tartışmaları daha da büyüttü. Görüntülerde, aracının muayeneden bırakılmasına itiraz eden bir vatandaşa, TÜVTÜRK çalışanlarından birinin "Hadi yallah" diyerek sert ve aşağılayıcı bir şekilde karşılık verdiği görülüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
