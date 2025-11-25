Haberler

Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Şans oyunu sitesi Tuttur, üyelerin bilgilerine müdahale mi etti?

Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Şans oyunu sitesi Tuttur, üyelerin bilgilerine müdahale mi etti?
Güncelleme:
Şans oyunu sitesi Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Siteye üye olan kullanıcıların bilgilerine müdahale edildiği iddiaları gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcı verilerine ilişkin iddiaların kamuoyunda geniş yer bulması üzerine re'sen soruşturma başlattı. Peki, Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Şans oyunu sitesi Tuttur üyelerin bilgilerine müdahale mi edildi?

Tuttur şans oyunu sitesine kayıtlı kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcı verilerine ilişkin iddiaların kamuoyunda geniş yer bulması üzerine re'sen soruşturma başlattı. Peki, Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Şans oyunu sitesi Tuttur üyelerin bilgilerine müdahale mi edildi? Detaylar...

TUTTUR'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Saran Holding bünyesinde bulunan ve lisansı iptal edilmiş Tuttur şans oyunu sitesi, son dönemde kullanıcı verilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin kullanıcı bilgilerinin manipüle edildiği yönündeki haberler ve sosyal medyada yayılan iddialar üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Tuttur'a neden soruşturma açıldı? sorusu, sektörde ve kullanıcılar arasında yoğun merak konusu haline geldi. Savcılık, konunun hassasiyetine dikkat çekerek, iddiaların araştırılması için adli bilişim ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin resmi açıklamasında şunları bildirdi:

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Savcılık açıklamasında özellikle, iddiaların henüz doğrulanmadığı ve kullanıcıların yanlış bilgiye itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Şans oyunu sitesi Tuttur, üyelerin bilgilerine müdahale mi etti?

ŞANS OYUNU SİTESİ TUTTUR, ÜYELERİN BİLGİLERİNE MÜDAHALE Mİ ETTİ?

Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Tuttur kullanıcılarının bilgilerinin gerçekten ele geçirilip geçirilmediğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Şans oyunu sitesi Tuttur üyelerin bilgilerine müdahale mi edildi? sorusu, soruşturma sonuçlanana kadar kesin olarak yanıtlanmış değil.

Adli bilişim ekipleri, sitenin sunucularında ve bilgisayar kütüklerinde inceleme yapıyor. Bu kapsamda alınacak raporlar, iddiaların doğruluğunu veya yanlışlığını net bir şekilde ortaya koyacak.

