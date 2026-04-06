Türkşeker 525 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 2026 yılı üretim kampanyası öncesinde personel ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 525 geçici işçi alımı yapacağını resmen duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum, ülke genelindeki fabrikalarında istihdam edilecek işçiler için 6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla başvuru sürecini Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden başlattı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkşeker işçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, öncelikle İŞKUR resmi web sitesi üzerinden ilgili ilana ulaşmalıdır. Başvuru adımları şu şekildedir:

İŞKUR’a giriş yapın: www.iskur.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet veya İŞKUR şifresi ile sisteme giriş yapılır.

İlanı bulun: “Türkşeker 525 işçi alımı” başlığı altında yayınlanan ilanı seçin.

Bilgileri doldurun: Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve eğitim durumu eksiksiz şekilde sisteme girilmelidir.

Kadro tercihi yapın: İlgili pozisyonlardan tercihlerinizi işaretleyin.

Başvuruyu tamamlayın: Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra başvuru ekranındaki “Başvur” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edileceğinden, adayların doğru ve güncel bilgileri sisteme girmesi önemlidir. Başvuru sırasında yanlış veya eksik bilgi verilmesi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Türkşeker işçi alım şartları, kadroların niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Görev yapılacak pozisyona uygun eğitim ve deneyime sahip olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak ve sabıka kaydının temiz olması.

İlgili pozisyon için belirlenen özel teknik yeterliliklere sahip olmak (örneğin: mekaniker, teknisyen vb.).

Kadro bazında dağılım ise şu şekilde:

Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi

Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi

Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi

Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi

Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi

Bu kadrolar, üretim kampanyası öncesinde fabrikaların işleyişini desteklemek ve üretim süreçlerini hızlandırmak amacıyla geçici süreli olarak istihdam edilecektir.