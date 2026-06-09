Türkiye'nin ilk maçı ne zaman (Dünya Kupası)?

2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken Türkiye’nin turnuvadaki ilk maçı futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. “Türkiye’nin ilk maçı ne zaman, hangi takımla oynayacak?” soruları yoğun şekilde sorulurken, A Milli Takım’ın grup aşamasındaki açılış karşılaşması merakla bekleniyor. Dev organizasyonda sahne alacak millilerin ilk sınav tarihi taraftarlar tarafından araştırılıyor.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? DÜNYA KUPASI MAÇ DETAYLARI

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı kritik karşılaşmalardan biri olan Avustralya - Türkiye maçı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. “Avustralya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, maçın yayın bilgileri ve stadyum detayları netleşti.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya ile Türkiye arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Grup aşamasında kritik öneme sahip olan mücadele, iki takımın turnuvadaki kaderini etkileyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Avustralya - Türkiye maçı saat 07:00’de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak mücadele, Türkiye’de sabah saatlerinde canlı olarak ekranlara gelecek.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası maçlarının resmi yayıncısı olan TRT, bu önemli mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyondan izlemek isteyenler TRT 1’i farklı platformlar üzerinden takip edebilecek. Kanal, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın erişimi sağlanabiliyor.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli Dünya Kupası karşılaşması Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, turnuvanın önemli maçlarına ev sahipliği yapıyor.

MİLLİLER KRİTİK MAÇA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında önemli bir sınav verecek. Avustralya karşılaşması, Türkiye’nin gruptaki konumu açısından büyük önem taşırken, teknik ekip ve oyuncular hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadelenin sonucunu merakla bekliyor.