Türkiye’de transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta bitiyor?

2026-2027 sezonu transfer döneminin son gününe ilişkin detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmalarını hızlandırmasıyla birlikte “Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta kapanıyor?” sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvimde yaz transfer döneminin 4 Eylül 2026'da sona ereceği belirtiliyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolda yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, kulüplerin kadrolarına son takviyeleri yapabilmeleri için tanınan süre de merak ediliyor. “Türkiye’de transfer dönemi ne zaman bitiyor?” ve “Transfer dönemi saat kaçta sona eriyor?” soruları futbolseverler tarafından araştırılırken, transfer döneminin kapanış tarihi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu transfer ve tescil takvimine göre birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Kulüplerin yeni oyuncularını kadrolarına dahil edebileceği yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Transfer döneminin son gününde takımların gerçekleştireceği hamleler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Özellikle transferin son günlerinde yaşanan yoğun görüşmeler ve son dakika anlaşmaları nedeniyle kulüplerin çalışmaları büyük önem taşıyor.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği açıklanırken, transfer döneminin kapanış saati de futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Kulüpler, belirlenen süre içerisinde transfer ve tescil işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de yaz transfer döneminin kapanış tarihleri belli oldu. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da mücadele eden kulüpler, kendi liglerinin belirlenen transfer takvimine göre son transfer işlemlerini gerçekleştirecek.

5 BÜYÜK LİGDE TRANSFER DÖNEMİ BİTİŞ TARİHLERİ

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin sona ereceği tarihler şöyle:

• İngiltere Premier League: 1 Eylül 2026

• İspanya LaLiga: 2 Eylül 2026

• İtalya Serie A: 1 Eylül 2026

• Almanya Bundesliga: 1 Eylül 2026

• Fransa Ligue 1: 1 Eylül 2026

Türkiye'deki transfer döneminin Avrupa'nın önde gelen liglerinden farklı bir tarihte sona erecek olması, transfer piyasasında son gün hareketliliğinin de devam etmesine neden olacak.