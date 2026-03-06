Türkiye'ye gelen füzeyi kim düşürdü? Türkiye'ye gelen füzeyi İspanya'mı düşürdü?

Son dönemde uluslararası gündemin en çok konuşulan konularından biri, İran'dan fırlatılan bir balistik mühimmatın Türkiye hava sahasına girmesi ve imha edilmesidir. Bu gelişme, özellikle NATO'nun Türkiye'deki savunma sistemlerinin rolü ve hangi ülkenin müdahale ettiği konusunda merak uyandırdı. Peki, Türkiye'ye gelen füzeyi kim düşürdü? Türkiye'ye gelen füzeyi ispanya mı düşürdü? Detaylar...

TÜRKİYE'YE GELEN FÜZEYİ KİM DÜŞÜRDÜ?

Adana yakınlarında, Türkiye'nin güney sınırında bulunan İncirlik Hava Üssü, NATO müttefikleri için kritik bir savunma noktası olarak biliniyor. Burada konuşlandırılmış olan hava savunma sistemleri, bölgedeki olası tehditleri önleme kapasitesine sahip.

Uluslararası kaynaklar ve resmi açıklamalara göre, füzenin düşürülmesinde doğrudan müdahale eden ülke net olarak belirtilmiş değil. Bununla birlikte, NATO mekanizmasının devreye girdiği ve ilgili bilgilerin sağlandığı açıklanmıştır.

TÜRKİYE'YE GELEN FÜZEYİ İSPANYA'MI DÜŞÜRDÜ?

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles, son açıklamasında Türkiye'ye giren füzeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Robles, Cadena SER Radyosu'na yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini ve imha edildiğini doğruladı.

Ancak Bakan Robles, özellikle vurguladı: "Türkiye'deki İspanyol bataryasının İran'dan gelen balistik mühimmatı düşürmediğini" belirterek, füzeyi doğrudan İspanyol sisteminin düşürmediğini ifade etti. Bununla birlikte, İspanya'nın düşürülme sürecinde gerekli bilgiyi sağladığı belirtildi:

"Füzeyi düşüren o değildi, ancak düşürülmesi için gerekli bilgiyi sağladı."

Cadena SER'in aktardığına göre, Adana'daki İncirlik Hava Üssü, Türkiye'deki diğer NATO müttefikleri için başlıca destek noktası konumunda bulunuyor ve burada konuşlandırılmış İspanyol Patriot bataryası, bölgedeki savunma faaliyetlerinde kritik bir rol oynuyor.