Türkiye Sırbistan maçı ne zaman oynanacak, Filenn Sultanları Türkiye Sırbistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesi halinde Sırbistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nın olası yarı final maçının tarihi ve başlama saati merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Sırbistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Filenin Sultanları’nın yarı final karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar.

TÜRKİYE SIRBİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, çeyrek final karşılaşmasında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte milli takımın yarı finaldeki rakibi de Sırbistan oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, şampiyonada finale yükselme mücadelesine sahne olacak. Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırmayı hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşmasının maç saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Organizasyon tarafından yapılacak program duyurusunun ardından mücadelenin başlama saati netleşecek.

Voleybolseverler, Türkiye-Sırbistan maçının tarih ve saat bilgilerinin yanı sıra karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını da merak ediyor. Yayıncı kuruluş ve maç saatiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde bilgiler netleşecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin resmi bilgi henüz paylaşılmadı. Karşılaşmanın yayın programı belli olduğunda maçın hangi platformdan ve kanaldan izlenebileceği de açıklanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN SAHADA

Almanya karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle yarı finale yükselen Türkiye, Sırbistan engelini de aşarak Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak istiyor. İki takım arasındaki mücadele, turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

Türkiye-Sırbistan yarı final maçının tarihi, saati ve yayın kanalı resmi olarak açıklandığında güncel bilgiler haberimize eklenecektir.