FIFA Dünya Kupası grup aşamasında mücadele eden Türkiye A Millî Futbol Takımı, Paraguay karşısında çıkacağı kritik karşılaşmada alacağı sonuçla gruptaki geleceğini şekillendirecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar için bu mücadele yalnızca üç puan hedefi açısından değil, aynı zamanda son grup maçı öncesinde oluşacak puan tablosu bakımından da büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Paraguay'a yenilirse ne oluyor, Türkiye Paraguay maçı 1-0 biterse Dünya Kupası’ndan eleniyor mu? Detaylar..

TÜRKİYE PARAGUAY'A YENİLİRSE NE OLUYOR?

Türkiye’nin Paraguay karşısında mağlup olması halinde Ay-Yıldızlı ekip grup aşamasında önemli bir dezavantajla karşı karşıya kalacak. Bu senaryoda Türkiye puansız durumda kalırken, gruptan çıkma hedefini son grup maçına taşımak zorunda olacak.

Ancak Paraguay yenilgisi doğrudan ve kesin bir elenme anlamına gelmiyor. Turnuva formatında gruplardaki sıralama puan durumuna göre belirlenirken, diğer karşılaşmalarda alınacak sonuçlar da tabloyu değiştirebiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin Paraguay karşısında mağlup olması halinde matematiksel olarak elenip elenmeyeceği yalnızca bu maçın sonucuna bağlı olmayacak.

Grubun diğer karşılaşmalarından çıkacak skorlar, takımların puanları ve oluşacak averaj tablosu Türkiye’nin son 32 turuna yükselme ihtimalini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle Paraguay yenilgisi sonrasında gözler yalnızca Türkiye’nin son maçına değil, gruptaki tüm sonuçlara çevrilecek.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI 1-0 BİTERSE DÜNYA KUPASI’NDAN ELENİYOR MU?

Türkiye Paraguay karşılaşmasının 1-0 Paraguay üstünlüğüyle sona ermesi halinde de durum değişmeyecek. Çünkü turnuva kuralları gereği grup sıralamaları yalnızca tek bir maç sonucuna göre kesinleşmiyor.

Türkiye’nin Paraguay’a 1-0 mağlup olması halinde puan hanesi açısından yenilgi sonucu ortaya çıkacak ve takım son grup maçı öncesinde zor bir konuma düşecek. Ancak bu skorun tek başına Türkiye’nin Dünya Kupası’ndan elendiği anlamına geldiğini söylemek mümkün değil.

Matematiksel ihtimallerin devam edip etmeyeceği, gruptaki diğer mücadelelerin sonuçlarına göre netleşecek. Bu nedenle 1-0’lık mağlubiyet senaryosunda Türkiye’nin kaderi yalnızca kendi sonucuyla değil, diğer rakiplerin alacağı sonuçlarla da bağlantılı olacak.

TÜRKİYE PARAGUAY’A YENİLİRSE ELENİYOR MU?

Türkiye’nin Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde son grup maçı öncesinde büyük ölçüde zorlu bir tabloyla karşılaşacağı belirtiliyor. Buna karşın alınacak diğer sonuçlara bağlı olarak matematiksel elenme ihtimali şekillenecek.

Ay-Yıldızlı ekip, Paraguay mağlubiyetinin ardından son maçta ABD karşısına çıkacak. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ve grubun genel puan durumu, Türkiye’nin turnuvadaki geleceğini belirleyen temel unsurlar arasında yer alacak.

Dolayısıyla mevcut bilgiler doğrultusunda Paraguay yenilgisi doğrudan elenme anlamına gelmiyor. Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali, son maç öncesinde oluşacak puan tablosu ve diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre değerlendirilecek.

TÜRKİYE PARAGUAY BERABERE KALIRSA ELENİR Mİ?

Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadelenin beraberlikle sonuçlanması halinde Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

Bu senaryoda Türkiye puan alarak yarışın içerisinde kalmaya devam edecek ve son grup maçında elde edeceği sonuçla üst tura yükselme şansını koruyacak. Grup aşamasında puanların büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, beraberlik sonucu Türkiye açısından umutların devam etmesini sağlayacak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ancak yine bu noktada diğer maçlardan çıkacak sonuçların ve oluşacak puan tablosunun belirleyici olacağı unutulmamalı.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Türkiye’nin Paraguay karşısında galibiyet elde etmesi halinde Ay-Yıldızlılar son 32 turu yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.

Üç puanın alınması, Türkiye’nin grup sıralamasında daha güçlü bir konuma yükselmesini sağlayabilecek kritik bir adım olacak. Böylece son grup maçına daha avantajlı bir puan tablosuyla çıkılması mümkün hale gelecek.

Galibiyet senaryosunda da gruptaki diğer sonuçlar önemini korusa da, Türkiye açısından üst tura yükselme hedefi adına önemli bir fırsat oluşacak.