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Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi statta oynanacak, hangi şehirde, hangi ülkede oynanacak? Levi's Stadyumu kaç kişilik?

Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi statta oynanacak, hangi şehirde, hangi ülkede oynanacak? Levi's Stadyumu kaç kişilik?
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2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak Türkiye – Paraguay karşılaşmasının nerede, hangi statta, hangi şehirde ve hangi ülkede oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele öncesi taraftarlar maçın oynanacağı stadyum ve şehir bilgisini araştırmaya devam ediyor.

Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşma, turnuvaya ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek. Mücadelenin oynanacağı şehir ve stat bilgisi ise FIFA’nın resmi fikstür duyurusu ile netleşecek. Grup aşamasındaki bu önemli maç, ABD’deki modern stadyumlardan birinde futbolseverlerle buluşacak.

 

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Türkiye ile Paraguay arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Türkiye – Paraguay maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak canlı izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı platformlardan takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de yayın yapılacak.

TÜRKİYE VS PARAGUAY MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Paraguay arasındaki Dünya Kupası karşılaşması 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE VS PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 06:00’da başlayacak.

TÜRKİYE VS PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri’nin Santa Clara şehrinde bulunan Levi’s Stadium’da oynanacak.

Levi's Stadyumu'nun standart oturma kapasitesi 68.500 kişidir. Ancak Super Bowl ve 2026 FIFA Dünya Kupası gibi dev organizasyonlarda bu kapasite ek oturma alanlarıyla yaklaşık 75.000 kişiye kadar genişletilebilmektedir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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