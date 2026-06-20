A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, Türkiye saati ile 06.00'da başladı. Karşılaşma, hem sahadaki mücadele hem de tribünlerdeki yoğun ilgi nedeniyle dikkat çekti. Peki, Türkiye Paraguay maç bitti mi, kaç kaç bitti, Türkiye Paraguay maç sonucu...

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇ BİTTİ Mİ?

Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşma TSİ 06.00'da başladı. Paylaşılan resmi maç bilgilerine göre mücadelede Paraguay, henüz 2. dakikada Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin resmi sonuç bilgisi paylaşılmadığı için maçın nihai sonucu hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca karşılaşmanın başlangıcı ve ilk dakikalarda yaşanan gelişmeler aktarılabiliyor.

Maçın sonucu ve bitiş düdüğüne ilişkin resmi açıklamalar, ilgili futbol otoriteleri ve organizasyon kaynakları tarafından duyurulduğunda netlik kazanacaktır.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Paraguay oldu. Mücadelenin 2. dakikasında Galarza Fonda'nın kaydettiği golle Güney Amerika temsilcisi 1-0 öne geçti.

Bu nedenle mevcut veriler ışığında Türkiye Paraguay maçı kaç kaç sorusunun yanıtı, karşılaşmanın ilk dakikalarında oluşan skor üzerinden Paraguay'ın 1-0 üstünlüğü şeklinde ifade edilebiliyor.

TÜRKİYE PARAGUAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı ile Paraguay arasındaki Dünya Kupası mücadelesi, Türkiye saati ile 06.00'da başladı.

Karşılaşma, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan San Francisco Bay Area Stadı'nda oynandı. Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan mücadele için futbolseverler sabahın erken saatlerinde ekran başına geçti.

Karşılaşmanın başlama saati öncesinde her iki takım da ilk 11 tercihlerini açıklarken, teknik direktörlerin kadro seçimleri dikkat çekti.

Montella'dan İlk 11'de Dikkat Çeken Değişiklikler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya karşılaşmasında görev verdiği üç ismi Paraguay mücadelesinde kulübeye çekti.

İtalyan teknik adam;

Zeki Çelik

Orkun Kökçü

Barış Alper Yılmaz

yerine;

Mert Müldür

Yunus Akgün

Kenan Yıldız

tercihinde bulundu.

Türkiye sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu.