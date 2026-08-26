Türkiye nüfusu: Güncel Türkiye nüfusu ne kadar? Türkiye'de kaç milyon erkek, kadın var?

Türkiye'nin nüfusuna ilişkin açıklanan son rakamlar, " Türkiye'de kaç kişi yaşıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaşırken, erkek ve kadın nüfusunun birbirine oldukça yakın olması dikkat çekti. İşte güncel Türkiye nüfusu ve erkek-kadın nüfusuna ilişkin merak edilenler...

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye'nin güncel nüfus verileri, TÜİK tarafından açıklanan dönemlik nüfus istatistikleriyle belli oldu. 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Böylece ülke nüfusu, 2025 yılı sonunda kaydedilen 86 milyon 92 bin 168 kişiye göre 228 bin 434 kişi arttı.

Nüfus artışı yılın ikinci çeyreğinde de devam ederken, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde Türkiye nüfusu 123 bin 904 kişi yükseldi.

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON ERKEK, KADIN VAR?

TÜİK'in 1 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'de erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi olarak kaydedildi. Erkeklerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 50,01 oldu.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak açıklandı. Kadınların toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 49,99 olarak kayıtlara geçti. Böylece erkek ve kadın nüfusu arasındaki fark 21 bin 348 kişi oldu.

TÜRKİYE NÜFUSU 86 MİLYON 320 BİN 602'YE ULAŞTI

Türkiye'nin nüfusu 2026 yılının ilk yarısında 228 bin 434 kişilik artış göstererek 86 milyon 320 bin 602'ye yükseldi. Son veriler, nüfusun cinsiyet dağılımında erkek ve kadın nüfusunun birbirine oldukça yakın olduğunu da ortaya koydu.

1 Temmuz itibarıyla erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975, kadın nüfus ise 43 milyon 149 bin 627 kişi oldu. Böylece Türkiye'de erkek nüfus yüzde 50,01, kadın nüfus ise yüzde 49,99 oranında gerçekleşti.