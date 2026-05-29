Türkiye Makedonya biletleri kaç TL, Türkiye Kuzey Makedonya biletleri tükendi mi?

“Türkiye Makedonya biletleri kaç TL?” ve “Türkiye Makedonya biletleri tükendi mi?” soruları, maç öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala bilet fiyatları ve satış durumu merak edilirken, taraftarlar tribündeki yerlerini garanti altına almak için son durumu yakından takip ediyor.

Türkiye ile Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde bilet fiyatları ve satış durumu gündemin en sıcak başlıkları arasında bulunuyor. “Türkiye Makedonya biletleri kaç TL, tükendi mi?” sorusu sıkça aratılırken, maçın yoğun ilgi görmesi nedeniyle biletlerin hızla tükenip tükenmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE MAKEDONYA BİLETLERİ KAÇ TL?

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya'yı Chobani Stadı'nda konuk edecek. TFF, karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

MAÇ DETAYLARI

• Karşılaşma: Türkiye v Kuzey Makedonya

• Tarih ve Saat: 1 Haziran 2026 - 20.30

• Stadyum : Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu

BİLET FİYAT LİSTESİ

Tribün / Blok Bilgisi

Bilet Fiyatı

Fenerium Alt Bloklar 1.500 ?

Maraton Alt Tüm Bloklar 1.500 ?

Fenerium Üst Tüm Bloklar 1.000 ?

Maraton Üst Tüm Bloklar 1.000 ?

Kuzey Kale Arkası 750 ?

Spor Toto Kale Arkası 750 ?

Osman DEMİR
