Kadını darbeden erkeği, başka bir kadın iterek uzaklaştırdı; o anlar kamerada

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü. Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti. Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı