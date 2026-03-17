Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, Türkiye Macaristan nereden CANLI izlenir?

Kadın milli basketbol takımı Türkiye, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçı canlı izlemek isteyenler için "Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?" sorusu ön plana çıkıyor. Türkiye Macaristan kadın milli takım basketbol maçını canlı olarak izlemek ve maç saatini öğrenmek isteyenler için tüm yayın seçenekleri haberimizde.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri maçı, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç S Sport 2, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Hem şifreli hem şifresiz seçenekler sayesinde izleyiciler, maç keyfini kaçırmadan takip edebilecek.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINI S SPORT 2'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Turkcell TV+ 78. kanal üzerinden, Türksat uydusu ve internet yayını ile şifreli olarak izlenebiliyor. Bu kanal üzerinden maçları canlı ve yüksek kaliteli takip etmek mümkün.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINI S SPORT PLUS'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus kanalı, farklı platformlarda şifreli yayın sunuyor. Maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir, böylece basketbolseverler hiçbir anı kaçırmadan karşılaşmayı takip edebilir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINI TRT SPOR YILDIZ'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebiliyor. Hem uydu hem internet üzerinden erişim ile maç, herkes için erişilebilir hale geliyor.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile Macaristan arasındaki FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri maçı, 17 Mart Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:30'da başlayacak. Sporseverler, bu saatte ekran başında olmaya hazırlanmalı.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da yer alan Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak. Hem canlı izlemek isteyenler hem de stadyumda maçı takip edecek olanlar için tüm detaylar netleşti.