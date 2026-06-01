Türkiye Kuzey Makedonya TÜM MAÇLAR: Türkiye Kuzey Makedonya maçları kaç kaç bitti, nasıl sonuçlandı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar toplam 8 kez karşı karşıya gelmiştir. Bu karşılaşmalar; hazırlık maçları ve resmi mücadeleler dahil olmak üzere farklı statülerde oynanmış, iki ülke arasında zaman içinde dengeli bir rekabet oluşmuştur.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA TÜM MAÇLAR

Oynanan 8 maçın dağılımı incelendiğinde karşılaşmaların 4’ü Kuzey Makedonya’da, 3’ü Türkiye’de ve 1’i ise tarafsız sahada gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Türkiye, rakibine karşı genel üstünlüğünü ortaya koyarak 5 galibiyet elde etmiş, 2 maçta beraberlik yaşamış ve yalnızca 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştır.

Gol istatistikleri ise Türkiye’nin hücum gücünü net şekilde ortaya koymaktadır. Millî takım, Kuzey Makedonya filelerine toplam 14 gol gönderirken, kalesinde 9 gol görmüştür. Özellikle deplasman performansı dikkat çekmiş; dış sahada oynanan 4 maçın 3’ü kazanılırken, bu maçlarda 6 gol atılmış ve yalnızca 2 gol yenilmiştir.

Türkiye’de oynanan karşılaşmalarda ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkmış; 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alınmıştır.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ, NASIL SONUÇLANDI?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanan maçlar, farklı dönemlerde farklı teknik direktörler yönetiminde gerçekleşmiş ve değişken skorlarla sonuçlanmıştır. İki ülke arasındaki son karşılaşma yaklaşık 9 yıl önce oynanmıştır.

Bu son mücadelede, Türkiye A Milli Takımı’nın başında Fatih Terim bulunurken karşılaşma Üsküp’te oynanmış ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştır. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette golsüz biten nadir karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Chobani Stadı’nda oynanacak yeni karşılaşma ise saat 20.30’da başlayacak olmasıyla birlikte futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki maçların genel görünümü şu şekildedir:

Toplam maç sayısı: 8

Türkiye galibiyetleri: 5

Beraberlik: 2

Kuzey Makedonya galibiyetleri: 1

Türkiye’nin attığı gol: 14

Türkiye’nin yediği gol: 9