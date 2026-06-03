Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı kadrosunda kimler var, 2026 Filenin Sultanları kadrosu tam liste?

2026 sezonu VNL öncesinde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu büyük merak uyandırdı. Filenin Sultanları’nın Brezilya etabında sahaya çıkacak oyuncuları netleşirken, taraftarlar hem kadro detaylarını hem de turnuvanın ilk haftasında görev alacak isimleri öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

VNL 2026 BREZİLYA ETABI BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç etaplı VNL formatında ilk karşılaşmalarını Brezilya’da oynayacak. Milliler, organizasyonun ilk haftasında güçlü rakiplerle karşılaşarak puan toplamak için sahaya çıkacak. İkinci etap 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara’da, üçüncü etap ise 8-12 Temmuz’da Japonya’nın Kansai bölgesinde oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI HEDEFİ FİNALLER

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 2026 Kadınlar VNL Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak. Final etabı ise 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Makao kentinde düzenlenecek. Türkiye, organizasyonda geçmiş yıllarda elde ettiği başarıları tekrar etmek istiyor.

TÜRKİYE VNL TARİHİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Filenin Sultanları, VNL tarihinde dikkat çeken derecelere imza attı. 2018 yılında ikincilik, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında şampiyonluk yaşayan milli takım, uluslararası arenada en güçlü ekiplerden biri olduğunu kanıtladı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR

Milli takım, Brezilya etabında güçlü rakiplerle mücadele ederek VNL maratonuna başlangıç yapacak. Teknik ekip ve oyuncular, turnuvanın ilk haftasında maksimum puan hedefiyle sahaya çıkacak.